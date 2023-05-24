В Туракурганском районе Наманганской области 23 мая был запущен метеорологический радиолокатор, поставленный и установленный финской компанией Vaisala, сообщила пресс-служба Узгидромета. В мероприятии приняли участие глава Узгидромета Шерзод Хабибуллаев, постоянная представительница ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска, посол Японии Хатори Такаши и другие.

Установленный на высоте 24 м, радиолокатор предоставляет информацию о текущих и ожидаемых погодных явлениях в радиусе 200 км, включая поток и тип облаков, скорость и направление ветра, количество и тип осадков (дождь, град, снег) и их продолжительность, визуализируя данные на метеорологических картах.

Локатор в Кагане. Фото: Узгдромет.

Весной прошлого года такой же локатор был установлен в Каганском районе Бухарской области. Вместе с доплеровскими метеорологическими радиолокационными системами производства Baron Service (США) и Selex (Германия) в аэропортах Ташкента, Самарканда и Нукуса, а также локаторами, которые будут установлены в будущем, эти устройства создадут единую сеть наземных метеорологических радиолокаторов Узбекистана. Она необходима для обеспечения стабильности деятельности метеозависимых отраслей экономики и безопасности населения.

В этот же день в Намангане прошло заседание в рамках проекта «Повышение адаптации производителей фруктов и овощей к изменению климата в Ферганской долине Узбекистана», осуществляемого при участии ПРООН и финансовой поддержке правительства Японии

По проекту на территории Ферганской долины было установлено 20 небольших агрометеостанций. Фермеры, имеющие доступ к агрометданным, смогут осуществлять планирование агротехнических работ с учётом изменения климата, снижая затраты на агротехнические работы и повышая качество продукции.

Стихийные бедствия в Узбекистане ежегодно затрагивают в среднем 1,4 миллиона человек. Ущерб оценивается примерно в 3 млрд долларов США в год.