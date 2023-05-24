23 мая в возрасте 39 лет скончалась известная фехтовальщица, главный судья Федерации фехтования Узбекистана, судья международного класса Аида Хасанова, сообщается на сайте федерации.

По данным, предоставленным «Газете.uz» пресс-службой Генеральной прокуратуры, в тот день ей была сделана косметологическая операция в одной из частных клиник Ташкента.

Из-за ухудшения состояния здоровья решением врача она была госпитализирована, однако вечером она скончалась в реанимации.

Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Чиланзарского района ведёт доследственную проверку.

Аида Хасанова родилась в 1983 году в Ташкенте. Многократный чемпион Узбекистана, чемпион Центральной Азии 2001−2006 годов, обладательница золотой медали международного турнира в Англии 2005 года.

В 2014 году стала первым международным рефери в истории Узбекистана по фехтованию с использованием трёх видов оружия.

С того же года была судьёй Международной федерации фехтования (FIE) и работала на крупнейших международных чемпионатах и турнирах.

В 2015 году впервые участвовала в качестве судьи из Узбекистана в финале чемпионатов мира и Азии.

За большой вклад в развитие фехтования с 2017 года была назначена главным судьёй Федерации фехтования Узбекистана. Подготовила множество спортсменов, добившихся высоких показателей на международных соревнованиях.

В 2019 году была выбрана первым рефери из Узбекистана и Центральной Азии для участия в Олимпийских играх в Токио. На этих играх она была единственной женщиной-рефери по фехтованию, представляющей Азию.

С 2020 года была членом судейской комиссии FIE.

Аида Хасанова считалась одной из пяти сильнейших судей по фехтованию в мире.