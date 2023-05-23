Юридическим лицам в Узбекистане с 1 июля разрешат оплачивать рекламу в зарубежных соцсетях с корпоративных банковских карт в иностранной валюте. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 19 мая.

Эта норма была предусмотрена в «дорожной карте» по совершенствованию сферы информационно-коммуникационных технологий в 2022—2023 годах, которую президент утвердил в августе прошлого года (ПП-357).

При этом лимит таких трат составляет 5000 долларов в календарный месяц.

Сведения о платежах необходимо вносить в единую электронную систему внешнеторговых операций. В их числе — название социальной сети и страна её регистрации, название иностранной компании, оказывающей рекламные услуги, дата и сумму платежа, номер документа, подтверждающего оказание услуги. Если иностранная компания не предоставляет документы по оказанным услугам, то датой оказания услуги считается последний день месяца.

Как пишет Spot со ссылкой на данные Налогового комитета, только за первые четыре месяца года иностранные интернет-сервисы оказали в Узбекистане услуги на 122,9 млрд сумов и уплатили 32,4 сумов налогов. Основная часть этих сумм пришлась на Meta, Google и Yandex, получающих выручку от продажи рекламы.