Управление безопасности дорожного движения УВД Хорезмской области продолжает внедрять новые методы предотвращения ДТП с участием детей.

В очередном репортаже пресс-службы областного УБДД говорится, что новый метод основан на «опыте передовых развитых стран».





На оживлённых улицах и перекрёстках Ургенча возле школ и детсадов нанесена горизонтальная разметка «нового образца». Она представляет собой круг, внутри которого изображены два следа от обуви и имеется надпись STOP, и рисуется жёлтой краской. Посередине улицы наносится такая же разметка на белом фоне.





В репортаже говорится, что учащихся в школах обучают переходу улиц в четыре этапа. Сюжет сопровождается кадрами детей, выполняющих эти действия.

1. Подойдя к проезжей части, дети должны остановиться у нового знака и посмотреть налево, а затем — направо.





2. На нерегулируемом переходе переходить улицу можно, только убедившись в полной остановке транспортных средств.

3. Подняв руку вверх и вновь убедившись, что машины остановились, дети могут переходить улицу.





4. Завершив переход, дети должны повернуться к машинам и, «исходя из наших национальных традиций», выразить благодарность водителям.

На видео дети низко кланяются водителям и с улыбками машут им.





«Конечно, подобная работа по обучению учащихся Правилам дорожного движения и основам безопасного передвижения способствует воспитанию подрастающего поколения культурными участниками дорожного движения, сохранению жизней детей, предотвращению ДТП с их участием», — говорится в репортаже.

В прошлом году УБДД Хорезма сообщало, что у пунктов общепита, автозаправок, в автобусных парках, на парковках, конечных станциях автобусов и на пешеходных переходах, в том числе перед школами, устанавливаются «впечатляющие муляжи учеников-пешеходов».





В репортаже говорилось, что «каждый водитель, увидевший муляж, будет более внимательным к пешеходам, особенно детям, будет представлять своих детей», благодаря чему «не будет превышать скорость, не будет управлять автомобилем в состоянии опьянения и, конечно, будет соблюдать все Правила дорожного движения».

«Газета.uz» неоднократно призывала ответственные ведомства перестать придумывать «инновационные решения» и срочно начать применять работающие, проверенные во всём мире методы предотвращения аварий, травматизма и смертности на улицах и дорогах.