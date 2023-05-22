Саммит «Большой семёрки» (G7) завершился в японском городе Хиросиме. В течение трёх дней — с 19 по 21 мая — лидеры США, Японии, Канады, Великобритании, Германии, Италии и Франции обсуждали различные темы, включая войну в Украине и искусственный интеллект. «Газета.uz» коротко рассказывает о главных итогах саммита.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский лично принял участие в саммите и выступил на нем с речью. На полях саммита он встретился с лидерами «Большой семёрки» и главами ещё восьми стран, приглашённых на G7.

В итоговом коммюнике лидеры G7 заявили о своей «непоколебимой поддержке» Украины «столько, сколько потребуется». В документе говорится, что страны «Большой семёрки» обязались усилить дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины.

Президент США Джо Байден по итогам встречи с Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 млн долларов. В него войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы Javelin и AT-4 и другое оборудование.

Главной новостью саммита стало одобрение США на обучение украинских пилотов управлению американскими F-16. Это решение позволит союзникам отправлять эти самолёты Украине. Ранее Украина неоднократно просила США о передаче F-16, но получала отказ.

Китай

Хотя на саммите доминировала тема Украины, лидеры «Большой семёрки» неожиданно выступили с заявлением по поводу Китая. Они подчеркнули, что не стремятся «сдержать развитие» Китая, но призвали его «играть по международным правилам».

Страны G7 пообещали «уменьшить чрезмерную зависимость [от Китая] в наших критически важных цепочках поставок», а также выразили готовность решать проблемы, вызванные «нерыночной» политикой и практиками КНР, которые наносят ущерб глобальной экономике — это в первую очередь касается «незаконной передачи технологий» и «раскрытия данных».

Лидеры G7 также выразили «серьёзную обеспокоенность» по поводу ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Они заявили, что выступают против «любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением» и призвали к «мирному решению» ситуации в Тайваньском проливе.

Кроме того, G7 призвала Китай «оказать давление» на Россию, чтобы она «прекратила свою военную агрессию» и вывела войска из Украины.

В ответ МИД КНР «решительно осудил» итоговое коммюнике «Большой семёрки», заявив, что Китай «никогда не примет так называемые правила, навязанные немногими».

Санкции против России

«Большая семёрка» пообещала расширить санкции в отношении России и тех граждан России, которые работают в ее ключевых секторах промышленного производства.

«Мы лишим Россию технологий G7, промышленного оборудования и услуг, поддерживающих ее военную машину», — говорится в заявлении.

Лидеры «Большой семёрки» заявили, что «взаимодействуют с третьими странами, через которые ограниченные товары, услуги или технологии G7 могут поставляться в Россию». Они также намерены усилить борьбу с поставками оружия в Россию третьими странами и заверили, что в их отношении будут приняты меры.

Во время саммита власти США объявили о новые санкцииях против России, включив в «чёрные» списки свыше 100 компаний, десятки физических лиц, а также более 1000 товаров.

Искусственный интеллект

В совместном заявлении лидеры G7 признали, что, несмотря на быстрый развитие искусственного интеллекта и иммерсивных технологий, таких как метавселенная, международные правила, регулирующие их использование и соблюдение, «не обязательно поспевают за ними».

Они отметили, что хотя новые технологии открывают возможности для развития и инноваций в различных отраслях, их проблемы необходимо рассматривать наряду с преимуществами.

В коммюнике говорится, что новые технологии должны управляться «в соответствии с общими демократическими ценностями, включая подотчётность, безопасность, защиту от онлайн-домогательств, уважение частной жизни и защиту персональных данных.