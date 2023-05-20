Министерство финансов США расширило список санкций против России, сообщается на сайте ведомства.

Новый пакет санкций США нацелен на поставки военно-промышленного комплекса России, золотодобывающие предприятия, будущие доходы России от продажи энергоресурсов и пресечение лазеек для обхода уже введённых санкций.

В «чёрный» список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) попали 46 физических лиц, включая вице-премьера Викторию Абрамченко, министра просвещения Сергея Кравцова, уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, помощника президента РФ Игоря Левитина, российского миллиардера Игоря Кесаева.

Помимо этого, санкции введены против Службы внешней разведки России, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Российского геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. Под санкциями оказались «Полиметалл», золотодобывающая компания «Полюс», а также ряд компаний, обслуживающий оборонный сектор РФ.

Минфин США также внёс в санкционный список порядка 30 компаний-импортёров и производителей электроники, которые поставляли товары в Россию или занимались их производством на российской территории.

«OFAC вносит в список более 30 компаний, которые импортируют, отгружают или производят электронные компоненты, полупроводники и микроэлектронику в Россию или на территории России», — говорится в заявлении.

В список включены производитель электронных компонентов «ЕвроМикроТех», поставщик электронных компонентов иностранного производства Phoenix Electronics,

производитель оптоэлектронного оборудования «Протон», производитель электроники Target Electronics, поставщик электронных компонентов европейского и азиатского производства «Инелсо» и другие.

США ввели ряд блокирующих санкций на экспорт более 1200 позиций товаров в Россию и Беларусь, в том числе строительные материалы, ткани, бумага, краски, транспортные средства, включая лодки и оборудование для пищевой промышленности и другие. Отмечается, что запрет также распространяется на передачу товаров людям и организациям на территории России.

Санкции введены также против71 компании из России, Армении и Кыргызстана (по одному предприятию), которые «угрожают интересам США», — НПО «Ижевские беспилотные системы», ПАО «Пролетарский завод», НПК «Техмаш», Ульяновский механический завод, ПАО «Курганмашзавод», Улан-Удэнский авиационный завод, Брянский автомобильный завод, «Урал» и другие.

Армянская компания в списке — это Medisar, LLC. На сайте армянской компании «Медисар» говорится, что она занимается поставками химического сырья и реактивов, является официальным представителем в Армении иностранных производителей лабораторного оборудования: Kinematika AG (Швейцария), ATAGO (Япония), Hanna instruments (Германия), Citizen (США) и других.

Кыргызская компания — Tro.Ya, LLC. На сайте компании Tro.Ya указано, что она поставляет электронное оборудование для промышленной автоматизации, навигационное оборудование, компоненты для телекоммуникации.

19 мая санкции против России расширила и Великобритания. В санкционные списки страны попали пять банков, включая Тинькофф Банк, банк «Дом.РФ» и Росбанк. Кроме того, под санкции Великобритании попали компании, связанные с российскими миллиардерами: в их числе «Cеверсталь», АФК «Система» и ТМК, пишет Forbes.

Всего в санкционный список включено 86 компаний и физлиц из России. Среди них — первый вице-премьер Андрей Белоусов, 13 членов совета директоров «Газпром нефти» и пять членов совета директоров «Транснефти», 20 руководителей оборонных предприятий и компаний.

Ответ России

Вскоре МИД России в качестве ответной меры запретил въезд в Россию 500 гражданам США. В список попали бывший президент Барак Обама, а также сотрудники аналитических центров, которые причастны «к распространению русофобских установок и фейков». Кроме того, под запрет попали комики Стивен Колбер и Джимми Киммел, действующие и бывшие руководители различных уровней исполнительной власти, члены Конгресса, главы военных компаний, аналитики и научные сотрудники американских организаций.

В ведомстве также сообщили об отклонении очередного запроса посольства США о консульском посещении арестованного за шпионаж журналиста WSJ Эвана Гершковича. Мера была принята в ответ на невыдачу виз журналистам из пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявили в МИД.

Как мы сообщали ранее, страны Евросоюза обсуждают новые санкции в связи с войной России в Украине. По данным инсайдеров Reuters, в чёрный список могут попасть компании из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана, помогающие России обходить уже наложенные санкции.