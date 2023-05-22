США вместе с европейскими союзниками начнут обучение украинских пилотов на истребителях четвёртого поколения, среди которых американские F-16. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции на саммите G7 в японском городе Хиросиме (прошёл 19−21 мая).

Президент Украины Владимир Зеленский, несколько месяцев добивавшийся от союзников передачи истребителей для поддержки украинских ВВС, назвал решение США историческим. «Это значительно усилит нашу армию в небе», — написал он в Twitter.

Байден также заявил, что не ожидает участия F-16 в ожидающемся украинском контрнаступлении, если оно «предположим, началось бы завтра», но они потребуются, если Украина добьётся успеха в краткосрочной перспективе. Он добавил, что Зеленский пообещал ему не использовать истребители для ударов по целям в России.

Как уточняет CNN, обучение, скорее всего, будет полностью проходить в Европе и начнётся в «ближайшие недели».

Решение Белого дома позволит союзникам отправлять эти самолёты Украине, так как страны могут перепродавать американскую военную технику только с одобрения США, пишет BBC. Соединённые Штаты неоднократно отказывались от передачи F-16 Киеву, ссылаясь на долгие сроки обучения и опасаясь эскалации конфликта со стороны России.

Премьер-министр Британии Риши Сунак приветствовал заявление США об обучении украинских пилотов и объявил, что Лондон «будет работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы обеспечить Украине необходимую ей боевую авиацию».

Ранее на саммите Совета Европы Британия и Нидерланды договорились о создании коалиции для закупок истребителей для Украины.

Нынешний воздушный флот Украины в основном состоит из истребителей МиГ-29 и Су-27 советской эпохи. В отличии от них F-16 может вести огонь по вражеским целям на больших расстояниях, а также запускать высокоточные бомбы.

По информации Yahoo News, полученной от ВВС США, обучение украинских лётчиков управлению истребителями F-16 потребуется всего четыре месяца, что намного короче срока, который ранее озвучивали США.