Сборная Казахстана по боксу намеревалась сняться с чемпионата мира в Ташкенте, который проходил с 30 апреля по 14 мая. Об этом Tengri Sport заявил вице-президент Казахстанской федерации бокса (КФБ) Азиз Кожамбетов.

Казахстанские боксёры выиграли в Узбекистане четыре золотые и одну серебряную медали, но их выступление на турнире началось «не так вдохновляюще». По словам Кожамбетова, спорные судейские решения едва не довели до скандального отъезда из Ташкента.

«Новшеством этого чемпионата мира было то, что, по правилам IBA (Международная боксёрская ассоциация), апелляцию подать ты не можешь. Если бой заканчивается со счётом 3:2, то компьютер автоматически сам инициирует пересмотр решения. В этом случае подключаются наблюдатель и оценщик (шестой и седьмой судьи в бою — ред.). Исход боя зависит от их более опытных решений», — отметил он.

«Бывало так, что со счётом 3:2 побеждает один боец, а после пересмотра счёт становится 3:4 за счёт голосов наблюдателя и оценщика. Таких боев в финальной части соревнования было очень много. Если брать в общем, по протесту решение по Сакену Бибосынову даже IBA хотела пересмотреть. А началось это после Талгата Сырымбетова. Было очень много шума в социальных сетях. Все начали отмечать аккаунты Умара Кремлева. Президент IBA отреагировал, и мы написали жалобу», — объяснил вице-президент Казахстанской федерации бокса.

Сырымбетов стал первым боксёром из Казахстана, который покинул чемпионат мира после поражения от Мохамеда Абу-Джаджеху из Иордании (4:1).

«В IBA искали лазейки и пытались перерешить исход боя, но не нашли решения в действующих правилах. Раньше возможно было так, что технический делегат мог инициировать пересмотр боя, но они убрали этот пункт. Сейчас Международная боксёрская ассоциация полностью полагается на решения судей, наблюдателей и оценщиков. И подобное происходило не только по нашим боям», — сказал Кожамбетов.

Ожидалось, что действующий чемпион мира и лидер казахстанской сборной Сакен Бибосынов будет защищать свой титул, но боксёр выбыл после стартового поединка, а представители делегации написали жалобу на «скандальное решение судей».

«Мы смотрели по судейству… Сакен Бибосынов был одним из лидеров нашей сборной. После этой ситуации руководство Казахстанской федерации бокса на эмоциях хотело снять команду с турнира. Подумали, если такое творят с нашим лидером, то что ожидать по остальным боксёрам», — сказал он.

Кожамбетов считает, что инициатива могла дойти до организаторов турнира: Казахстан мог сняться с ЧМ-2023, а это бы «нанесло большой репутационный урон по IBA и оргкомитету из Узбекистана». Однако в итоге федерация решила «дать шанс оставшимся 9 боксёрам».





Вице-президент КФБ высказался о поражении ещё одного казахстанского боксёра Сагындыка Тогамбая в бою против Шохжахона Абдуллаева из Узбекистана (-86 кг). Полутяжеловес остался в Ташкенте без медали, однако, по его мнению, он не проиграл, а судьи «попросту неправильно отсчитали нокдаун».

«Во втором раунде соперник ударил нашего боксёра головой и травмировал, это видно на записи. Но рефери открыла счёт. Опытный судья должен был дать предупреждение узбекскому боксёру после удара головой и снять с него очки. Но рефери не сделала предупреждения, и это сыграло свою роль — Сагындык не победил. Но, по мнению специалистов, он и не проиграл. За такой близкий бой обычно дают победу хозяину ринга. Соответственно, мы за то, чтобы подобные поединки судили более опытные рефери», — заявил он.





В финале в весовой категории до 67 кг казахстанец Дулат Бекбауов уступил Асадхуже Муйдинходжаеву (0:5).

«Нам очень понравилось, как выступил Дулат. На следующий день бронзовый призёр Олимпиады из Узбекистана Рустам Саидов признал, что на нейтральной территории этот бой мог закончиться совершенно по-другому. Тем более в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Иордании казахстанец выигрывал у Асадхужи Муйдинходжаева. К слову, этого боксёра я заметил ещё в Сербии на чемпионате мира два года назад. Тогда ему сломали челюсть и он не смог успешно выступить, а здесь парень очень сильно прибавил и хорошо отбоксировал», — поделился функционер.

Боксёры Узбекистана и Казахстана провели шесть очных поединков, по итогах которых счёт составил 3:3.

«Напоследок скажу, что нам всем очень понравилось в Ташкенте, нас принимал добрый и гостеприимный узбекский народ. Были случаи, когда даже таксисты не хотели брать деньги с нас за проезд. Мы с нашими соседями только на ринге соперники, а вне ринга все знают, что мы братья», — подвёл итог турниру вице-президент КФБ.

Напомним, сборная Узбекистана завоевала пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали и заняла первое место в общекомандном зачёте турнира. Следом идут Казахстан (4−1), Россия (2−0−4). Куба и Франция также завоевали по одной золотой медали.