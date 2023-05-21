Хокимият и ГУВД Ташкента прокомментировали конфликт между жителями 8-го квартала Юнусабадского района и представителями строительной компании, произошедший 17 мая.

Что произошло





По словам жителей, некая строительная компания начала окружать металлическим забором автомобильную стоянку (и предположительно детскую площадку) для возведения многоэтажного дома. Жители в знак недовольства перекрыли дорогу технике и пытались убрать забор. В результате возник конфликт между работниками и населением.

«Такая ситуация каждый день с 8 мая, хотят начать строительные работы, хотя документов у них нет. Они даже пытаются запугать людей, привлекая спортсменов, дошли даже до того, что подняли руку на женщин. Ситуация достаточно серьёзная, пришлось обращаться в ОВД 5−6 раз», — сообщил Kun.uz один из жителей.

По его словам, в махалле много машин, и если на месте единственной парковки построят дом, жильцам негде будет ставить автомобили. Другая жительница назвала действия застройщика «саботажем перед президентскими выборами».

По данным издания, ранее заместитель хокима Юнусабадского района по вопросам строительства, коммуникациям, коммунального хозяйства, экологии и озеленения встречался с жителями и заявлял, что будет обеспечено верховенство закона.

«Никто не придёт и не будет говорить „У меня на руках есть решение, я буду строить“… Соответствующая организация изучит документы и даст заключение. Кроме того, без согласия жителей не будет строительства. Поэтому нет причин для беспокойства», — цитирует замхокима издание.

Однако жители сообщили, что попытки начать строительные работы не прекращались.

На видео, распространившихся в интернете, жительницы говорят, что бородатые мужчины толкают женщин, одна жительница показывает, кто её ударил. В другом ролике женщина говорит, что жители скинули заборы застройщика, который хотел захватить аллею.





Жители также отмечали, что представитель компании NRG отказывается представлять документы.

Реакция хокимията Ташкента

Пресс-служба столичной администрации 20 мая сообщила, что решением бывшего хокима Ташкента Рахмонбека Усманова от 5 февраля 2018 года компании Franchising Invest было предоставлено парковочное место площадью 1,23 га между домами №17, 19 и 20 8-го квартала Юнусабадского района для строительства многоэтажного дома. Согласно условиям, застройщик должен получить согласие населения и за счёт собственных средств должен снести парковки, возместив ущерб жителям.

В хокимияте подчеренули, что получение согласия населения является важным условием для начала строительных работ.

«19 мая строительная организация была официально предупреждена Главным управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ташкента о недопустимости начала строительства без согласия населения, иначе проектная и предпроектная документация будут аннулированы», — говорится в сообщении.

ГУВД Ташкента





21 мая ГУВД Ташкента сообщило, что трое мужчин — Ф. Ж. (1991 года рождения), С. Х. (1992) и Х. Н. (1993) — которые нарушили общественный порядок, устроив конфликт с криками против местных жителей, недовольных строительством, были арестованы.

В отношении мужчин был составлен административный протокол по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство). Юнусабадский районный суд по уголовным делам назначил им по 10 суток административного ареста.

О застройщике

В интернете мало информации о компании Franchising Invest. Однако ИНН предприятия совпадает с текущим ИНН крупного девелопера Murad Buildings (учредители — Мурад Назаров (52,5%) и Умида Назарова (47,5%)).

В начале апреля компания объявила о скором начале старта продаж жилого комплекса NRG Yunusobod, расположение которое совпадает с местом (пересечение улиц Рихсили и Уч Кахрамон), где планируется строительство дома.





Компания пока не комментировала произошедшее. «Газета.uz» направила запрос.

В начале февраля президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в Ташкенте до принятия генерального плана введут мораторий на новое строительство. Он также подверг критике отсутствие точных расчётов нагрузки на инфраструктуру при выдаче разрешений на строительство и игнорирование организации зелёных пространств.

«Газета.uz» направила несколько запросов в Министерство строительства о том, когда будет введён мораторий и о механизмах его действия, однако не получила ответы.