Государственный банк Германии KfW может выделить Узбекистану кредит на 500 млн евро для поддержки бюджета, сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов.

На встрече министра экономики и финансов Шерзода Кудбиева и председателя правления Mangold Consulting Кристофа Мангольда 17 мая отмечалось, что сегодня в связи с геополитической ситуацией между Узбекистаном и европейскими странами происходят перебои в цепочках поставок. В связи с этим была создана совместная рабочая группа.

Рабочая группа провела анализ цен, связанных с логистикой, и обсудила такие вопросы, как разработка предложений по устранению проблемы, развитие транспортной логистики, формирование мер по смягчению последствий для экономики, а также, с учётом опыта германской системы профессиональной подготовки, развитие сотрудничества в области повышения квалификации граждан Узбекистана на ведущих предприятиях Германии.

Кристоф Мангольд отметил, что его компания готова оказать поддержку в выделении KfW кредита на 500 млн евро для поддержки бюджета Узбекистана.

«Газета.uz» сообщала, что с начала года по 13 января расходы госбюджета превысили доходы в 2,3 раза, из-за чего дефицит достиг 5,5 трлн сумов. Это больше пятой части всего запланированного на 2023 год дефицита (25,1 трлн сумов), а также в 17,4 раза больше показателя за аналогичный период 2021 года (в 20,4 раза — 2020 года). После публикации в СМИ Минэкономики и финансов перестало публиковать ежедневную сводку о расходах и доходах бюджета.

Напомним, госдолг Узбекистана по итогам девяти месяцев 2022 года составлял 26,2 млрд долларов, а по итогам четвёртого квартала вырос ещё на 3 млрд — до 29,2 млрд долларов.