Государственный долг Узбекистана по итогам первых девяти месяцев 2022 года достиг 26,2 млрд долларов. За третий квартал он вырос примерно на 300 млн долларов, но в целом с начала года снизился на 100 млн долларов, говорится в отчёте Министерства финансов (PDF).

Внешний долг состоит из государственного и частного долга. В новости речь идёт о госдолге. При этом стоит отметить, что в «частном» секторе в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет более 80% доли банковского сектора, а также владеет или имеет доли в компаниях Uzauto Motors и «Узбекнефтегаз», НБУ, «Узпромстройбанке» и «Ипотека банке», которые в 2019—2021 годах суммарно разместили долговые бумаги на 2 млрд долларов).





Государственный внешний долг за девять месяцев снизился на 400 млн долларов — до 23,2 млрд долларов (30,1% к ВВП). Из этой суммы 17 млрд долларов — долг, привлечённый от имени правительства и 6,2 млрд долларов — под гарантию Узбекистана.

Государственный внутренний долг вырос на 336,2 млн долларов за этот период — до 3,1 млрд долларов (4% к ВВП). Из этой суммы 9,3 трлн сумов — государственные ценные бумаги, 2,2 млрд долларов — внутренний долг под гарантии государства, который будет возвращён в госбюджет.

Несмотря на рост госдолга, его соотношение к ВВП страны снизилось с 38% в начале 2022 года до 34,1% по состоянию на 1 октября. По данным Минфина, этому способствовал рост экономики на 5,8% в третьем квартале, снижение внешнего госдолга на 1,7% за счёт погашения долга на 823 млн долларов, а также диверсификации портфеля займов, то есть изменение обменных курсов (японская иена, SDR, евро, корейской воны и китайского юаня), что привело к уменьшению остатка госдолга.

Вместе с тем, за январь-октябрь Узбекистан подписал 16 новых соглашений о госдолге на 2,059 млрд долларов и выпустил гособлигации на 6,7 трлн сумов. В 2021 году и за девять месяцев 2022 года правительство не предоставляло гарантии по внутренним обязательствам.

Распределение долга по секторам

Государственный внешний долг в разрезе секторов экономики по итогам девяти месяцев 2022 года выглядит так:

Поддержка бюджета — 6,6 млрд долларов (по состоянию на 1 января 2022 года было 5,9 млрд); Электроэнергетика — 2,7 млрд долларов (3,1 млрд); Энергетика (нефть и газ) — 2,9 млрд долларов (2,2 млрд); Транспорт и транспортная инфраструктура — 2,4 млрд долларов (2,6 млрд); Сельское и водное хозяйство — 2,5 млрд долларов (2,4 млрд); Жилищно-коммунальное хозяйство — 2,2 млрд долларов (2,1 млрд); Химическая промышленность — 1 млрд долларов (1,2 млрд); Образование и здравоохранение — 0,8 млрд долларов (0,7 млрд); Телекоммуникации — 0,2 млрд долларов (0,2 млрд); Другие отрасли — 0,94 млрд долларов (1,3 млрд).

Кредиторы

Государственный внешний долг в разрезе кредиторов:

Азиатский банк развития — 5,4 млрд долларов (5,2 млрд);

Всемирный банк — 4,4 млрд долларов (4,3 млрд);

Государственный банк развития Китая и другие источники в КНР — 2,1 млрд долларов (2,2 млрд);

Эксимбанк Китая — 1,9 млрд долларов (2 млрд);

Японское агентство международного сотрудничества — 1,7 млрд долларов (2,1 млрд);

Международные инвесторы — 2,6 млрд долларов (2,6 млрд);

Фонд развития экономического сотрудничества Южной Кореи и другие источники в этой стране — 1 млрд долларов (1 млрд);

Исламский банк развития — 0,9 млрд долларов (0,9 млрд);

Японский банк международного сотрудничества и другие источники в Японии — 0,4 млрд долларов (0,6 млрд);

Другие международные финансовые институты — 2,8 млрд долларов (2,7 млрд).

Минфин считает, что источники государственного внешнего долга достаточно диверсифицированы. Около 40,1% (в начале прошлого года — 42,6%), или 9,3 млрд долларов, этого долга приходится на иностранные государственные финансовые учреждения.

Валютная структура долга

Валютная структура внешнего долга (являющаяся одним из индикаторов фактического риска для экономики, связанного с изменениями валютного курса) выглядит таким образом:

Доллар США — 74,8% (71,9%);

Японская иена — 8,2% (10,5%);

СДР (специальные права заимствования) — 7,7% (8,4%);

Евро — 4,7% (4,6%);

Узбекский сум — 1,8% (1,8%);

Китайский юань — 0,9% (1,3%);

Южнокорейская вона — 0,7% (0,8%);

Саудовский риал — 0,6% (0,6%);

Кувейтский динар — 0,4% (0,4%);

Дирхам ОАЭ — 0,03% (0,02%).

За девять месяцев доля доллара в структуре госдолга выросла на 2,9 процентных пункта за счёт снижения доли иены, юаня, воны и других валют.

По итогам января-октября расходы на обслуживание госдолга (за счёт средств госбюджета и госпредприятий) составили 1,82 млрд долларов.

В отчёте также перечислены проекты, финансируемые за счёт средств внешних заимствований.

В четвёртом квартале 2022 года рост госдолга должен составить 3 млрд долларов — до 29,2 млрд долларов, прогнозировал бывший министр финансов Тимур Ишметов. Правительство не смогло уложиться в лимит дефицита консолидированного бюджета, и парламент одобрил увеличение госрасходов на 2 млрд долларов. К концу года 2023 года показатель должен достичь 32,06 млрд долларов (36% к ВВП).