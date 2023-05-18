Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит долгосрочное финансирование в объёме до 28 млн евро компании Uzbekistan Airports для обновления специальной техники в международных аэропортах Узбекистана, сообщила пресс-служба компании.

Достигнутые ранее договорённости стороны закрепили на ежегодном форуме ЕБРР в Самарканде 17 мая председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева и директор департамента инфраструктуры по Евразии банка Екатерина Мирошник.

«Средства банка будут направлены на закупку новых перронных автобусов, багажных тягачей, ленточных погрузчиков, буксировщиков воздушных судов (ВС), спецавтомобилей для заправки ВС водой и обслуживания туалетных отсеков, амбулаторных автолифтов, уборочных машин, машин противообледенительной обработки и прочего», — отметила Рано Джураева.

По предварительным расчётам, благодаря финансированию ЕБРР будет закуплено 76 единиц новой аэропортовой техники.

Между ЕБРР и Uzbekistan Airports также достигнуты договорённости о выделении грантовых средств на сумму более 1 млн евро. Банк должен привлечь международную консалтинговую компанию, которая поможет оптимизировать ключевые бизнес-процессы, чтобы повысить операционную эффективность Uzbekistan Airports и её структурных подразделений.

Это будет первый пример подобного сотрудничества ЕБРР с государственной компанией в Узбекистане, когда финансирование происходит напрямую, без госгарантий от правительства, отметили в Uzbekistan Airports.