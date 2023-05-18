Соглашение по экспорту украинского зерна из черноморских портов, срок которого истекал 18 мая, продлено на два месяца, сообщает Euronews.

«Усилиями Турции, а также при поддержке российских и украинских друзей, Черноморское зерновое соглашение продлено ещё на два месяца», — сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Продление сделки также подтвердили власти Украины и России.

Глава ООН Антониу Гуттериш приветствовал это решение и назвал это «хорошей новостью для всего мира». Он добавил, что нерешённые вопросы остаются, но Россия, Украина, Турция и ООН продолжат их обсуждать.

Как уточняет BBC Русская служба, у России был ряд условий для очередного продления соглашения. Они, в частности, касались ее собственного экспорта сельскохозяйственной продукции. Согласились ли стороны на их выполнение, пока неизвестно.

Украина — ведущий в мире производитель зерновых продуктов. Вскоре после российского вторжения в феврале 2022 года хранилища страны в портах Чёрного моря оказались заблокированы флотом России.

В июле прошлого года Украина и Россия заключили односторонние соглашения с ООН и Турцией, которые позволили продолжить поставки зерна и другой продовольственной продукции на мировой рынок. Для контроля исполнения сделки в Стамбуле был создан Совместный координационный центр. Сделка продлевалась уже несколько раз.

По данным ООН, за время действия соглашения из портов Украины вывезли около 30 млн тонн зерна.