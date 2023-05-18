Узбекистан импортирует из Таджикистана 1,285 млрд кВт•ч электроэнергии в мае-сентябре этого года, сообщила пресс-служба компании «Национальные электрические сети Узбекистана».

НЭС и государственная национальная энергетическая компания Таджикистана «Барки точик» 12 мая подписали соответствующие соглашение и договор.

Импорт электроэнергии на 1,28 млрд кВт•ч станет одним из самых больших объёмов за последние несколько лет.

Напомним, импорт электроэнергии из Таджикистана был возобновлён с 2018 года для поддержания баланса энергетических и водных ресурсов в Узбекистане и бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей.

По данным НЭС, Узбекистан импортировал электроэнергию в следующих объёмах:

с апреля по сентябрь 2018 года — 1,48 млрд кВт•ч;

с апреля по октябрь 2019 года — 1,425 млрд кВт•ч;

с мая по сентябрь 2020 года — 566,7 млн кВт•ч.

Согласно письму от 13 июля 2020 года от «Барки Точик», из-за снижения уровня воды реке Вахш на 50% и уменьшения воды на Нурекской ГЭС на 10 м по сравнению с 2019 годом, с 16 июля 2020 года была частично приостановлена подача электроэнергии в Узбекистан.

После этого:

в мае-сентябре 2021 года — 1,146 млрд кВт•час;

в апреле-сентябре 2022 года — 823,2 млн кВт•ч.

Согласно данным Агентства статистики, собственное производство Узбекистаном электроэнергии в первом квартале этого года снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 19,5 млрд до 18,5 млрд кВт·ч. При этом с 2020 года в первый квартал не наблюдалось падение выработки электричества.

На фоне падения добычи газа в марте Узбекистан импортировал газ на 151,2 млн долларов, что составляет больше половины импорта этого сырья за весь прошлый год.

В январе Агентство статистики не публиковало данные по импорту и экспорту электричества. В феврале-марте Узбекистан импортировал электрический ток на 34,4 млн долларов и экспортировал его на 18,9 млн долларов.