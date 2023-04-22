В первом квартале 2023 года Узбекистан резко нарастил импорт газа, угля, нефти и нефтепродуктов, следует из данных Агентства статистики при президенте.

Всего за три месяца было импортировано газа на 152,9 млн долларов США, однако почти весь объём поставок пришёлся на март — 151,2 млн долларов. Это в 2,6 раза больше, чем в январе-марте 2022 года, а также чуть больше половины импорта этого сырья за весь прошлый год (281,9 млн долларов).

Экспорт газа в январе составил 3,7 млн долларов, в феврале — 3,7 млн долларов, в марте — 20,4 млн долларов. При этом, по данным китайской таможенной статистики, Узбекистан не экспортировал газ в Китай. Скорее всего, поставки топлива осуществлялись в соседние страны, в том числе Кыргызстан.

За январь-март Узбекистан импортировал угля на 45,2 млн долларов (в январе — 13,2 млн, в феврале — 16 млн, в марте — 16 млн), что на 61,7% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Поставки нефти и нефтепродуктов выросли на 43,3% — до 510 млн долларов (в январе — 135,1 млн, в феврале — 152,5 млн, в марте — 222,4 млн).

В январе Агентство статистики не публиковало данные по импорту и экспорту электричества. В феврале-марте Узбекистан импортировал электрический ток на 34,4 млн долларов и экспортировал его на 18,9 млн долларов.

Таким образом, Узбекистан потратил на импорт указанных энергоресурсов 742,5 млн долларов, что почти в 2 раза больше, чем за первый квартала прошлого года.

Рост импорта газа, электричества и угля происходит на фоне падения их внутреннего производства. Как мы сообщали ранее, за первый квартал добыча газа в стране упала на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в марте сокращение составило 12,9%. Объём производства электроэнергии за три месяца снизился на 5%. Выработка теплоэнергии и угля также упала.