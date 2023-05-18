21-летний житель Юнусабадского района Ташкента С. Н. обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что с его карты несанкционированно сняли деньги, сообщил Центр кибербезопасности МВД Узбекистана.

Он объяснил, что ему с неизвестного номера позвонил человек, который представился сотрудником платёжной системы Сlick, после чего снял с его карты 1,2 млн сумов

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности людей, причастных к этому делу, — жители Мирзо-Улугбекского района Ташкента 31-летний В. М., 54-летний Ю. М. и 25-летний Р. К.

Они звонили людям и представлялись сотрудниками службы безопасности платёжной системы Сlick. Убеждали в том, что их банковские карты подверглись кибератаке и просили назвать секретные SMS-коды, с помощью которых перечисляли электронные деньги граждан на счета других банковских карт и криптокошельки.

Все трое привлечены к ответственности в соответствии с частью 3 статьи 168 (мошенничество) и другими статьями Уголовного кодекса Узбекистана.