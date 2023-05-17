Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет компании ACWA Power Wind Karatau кредит в размере 19.3 млн долларов на строительство ветряной электростанции мощностью 100 МВт в Каракалпакстане.

Проект будет финансироваться совместно с немецкой организацией по финансовой поддержке развития Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) и французским агентством развития Proparco.

Ожидается, что новые генераторы совокупной мощностью 100 МВт будут ежегодно вырабатывать свыше 300 ГВт·ч электроэнергии из возобновляемых источников, что позволит избежать выброса в атмосферу более 178 тысяч тонн CO2 в год.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем ACWA Power, нашего давнего клиента, и эту ветроэлектростанцию мощностью 100 МВт в Республике Каракалпакстан в Узбекистане. Регион Аральского моря восстанавливает свою экономику, извлекая выгоду из своих ветровых и солнечных ресурсов», — отметила управляющий директор группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР Нандита Паршад.

К настоящему времени ЕБРР профинансировал создание в Узбекистане мощностей возобновляемой энергетики общим объёмом 2700 МВт. Он также сотрудничает с властями страны по программе конкурсного размещения заказов на строительство ветряных электростанций суммарной мощностью 2000 МВт.

Проект ветряной электростанции в Каракалпакстане является первым в рамках этой программы. Цена, зафиксированная на момент закрытия торгов, стала рекордно низкой для Центральной Азии, что доказывает коммерческую жизнеспособность частной ветроэнергетики и приближает Узбекистан к реализации его потенциала в области освоения возобновляемых источников энергии, говорится в сообщении.

Проект позволит также поддержать участие женщин в развитии возобновляемой энергетики в стране. ACWA Power, будет расширять доступ к востребованном на рынке специальностям и возможностям трудоустройства для молодых женщин Узбекистана, работая в партнёрстве с местными техническими вузами над внедрением новой сертифицированной программы стажировки с учётом гендерных факторов.

ACWA Power Wind Karatau было зарегистрировано в Узбекистане и принадлежит компании ACWA Power Саудовской Аравии.