Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала быть осторожными при использовании искусственного интеллекта (ИИ) в сфере общественного здоровья.

Речь идёт о таких популярных платформах, как ChatGPT, Bard, Bert и многие другие, которые имитируют человеческое общение.

ВОЗ отмечает, что в случае с подобными платформами не сохраняется та осторожность, которой обычно придерживаются в любой новой технологии.

«Поспешное внедрение непроверенных систем может привести к ошибкам медицинских работников, причинить вред пациентам, подорвать доверие к ИИ и тем самым подорвать (или отсрочить) потенциальные долгосрочные преимущества и использование таких технологий во всем мире», — говорится в заявлении организации.

Что именно вызывает опасения экспертов ВОЗ: