Венгерский OTP Bank планирует закрыть первую сделку по приватизации «Ипотека-банка» в Узбекистане в течение ближайших двух недель. Об этом 17 мая на деловом форуме Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Самарканде сообщил заместитель генерального директора OTP Bank Ласло Вульф, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Договор о приватизации «Ипотека-банка» был подписан в декабре 2022 года. По соглашению венгерский OTP Bank приобретает 100% акций «Ипотека-банка», принадлежащих Министерству финансов Узбекистана (почти 97% общего пакета акций), в два этапа: 75% акций сразу и оставшиеся 25% — через три года после финансового закрытия первой сделки, которое, как ожидается, произойдёт через две недели.

В конце марта на совещании у президента стало известно, что государственная доля в «Ипотека-банке» продана за 324 млн долларов. При этом сделка пока не подписана, а также неизвестно, указанная сумма полагается за 75% или 100% доли банка.

Заместитель генерального директора OTP Bank Ласло Вульф сообщил, что решение войти на рынок Узбекистана было принято три года назад, поскольку страна подходит для дальнейшего быстрого развития OTP Bank.

По его словам, после начала войны и кризиса руководство банка стало сомневаться, стоит ли входить на рынок Узбекистана, но в итоге приняло решение приватизировать местный банк «с полной уверенностью в развитии экономики этой страны».

«Мы подписали договор о покупке 70% доли в „Ипотека-банка“ в декабре 2022 года и начали работу над развитием банка. Мы пока не закрыли сделку, но надеемся закрыть её в течение двух недель. Но мы очень активно контактируем с банком с момента подписания договора», — заявил Ласло Вульф.

Он отметил, что ВВП Узбекистана вырос с 60 млрд до 80 млрд долларов за три года, а в этом году ожидается на уровне 84−85 млрд долларов. «За три года страна стала другой: рынок и банковский сектор стали намного более развитыми, что позитивно. Но в то же время конкуренция тоже стала сильнее, особенно со стороны новых цифровых банков. В целом, все банки стали лучше», — сказал замдиректора OTP Bank.

Ласло Вульф сообщил, что OTP Bank планирует развиваться в рамках гибридной модели с филиалами банка и цифровым банкингом, приняв «лучшее из обоих каналов продаж». «У нас есть планы повысить уровень сервиса в филиалах, сократить время ожидания, повысить удовлетворённость клиентов, улучшить качество услуг для корпоративных клиентов, кэш-менеджмент, ставки, финансовые условия», — сообщил он.