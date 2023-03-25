Государственная доля в «Ипотека-банке» продана за 324 млн долларов. Сумма впервые озвучена 24 марта на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, на котором обсуждалась приватизация государственного имущества и планы в этой сфере на год.

Всего в 2022 году было реализовано государственных активов на сумму 11,3 триллиона сумов (около $989,6 млн). То есть «Ипотека-банк» принёс почти треть поступлений от продажи государственной собственности.

Договор о приватизации «Ипотека-банка» был подписан в декабре 2022 года. По соглашению венгерский OTP Bank приобретает 100% акций «Ипотека-банка», принадлежащих Министерству финансов Узбекистана (почти 97% общего пакета акций), в два этапа: 75% акций сейчас и оставшиеся 25% — через три года после финансового закрытия первой сделки, которое, как ожидается, произойдёт в первой половине 2023 года.

Банк «Ипотека-банк» является пятым по величине банком Узбекистана с долей рынка 8,5% и розничной клиентурой более 1,6 миллиона человек.

OTP Bank вёл переговоры с правительством Узбекистана о возможности участия в приватизации узбекского банковского сектора с конца 2020 года.

Эта крупнейшая сделка по приватизации в Узбекистане за последние годы, наряду с продажей госдоли 57,12% в Coca-Cola Bottlers Uzbekistan турецкой Coca-Cola İçecek за 252,28 млн долларов летом 2021 года.

Вместе с OTP Bank на рынок Узбекистана, как ожидается, войдут и другие компании из Венгрии. В начале года стало известно, что в Ташкенте приступят к строительству промышленной зоны для венгерских компаний. Этот вопрос обсуждался в ходе визита в Будапешт в октябре президента Узбекистана. Будет также проработан вопрос совместного производства медтехники, электроники и комплектующих на базе «Технопарка».