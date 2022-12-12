Договор купли-продажи о приватизации «Ипотека-банка» подписан председателем правления и главным исполнительным директором венгерского OTP Bank Шандором Чаньи и заместителем главного исполнительного директора Ласло Вольфом, а также министром финансов Узбекистана Тимуром Ишметовым и заместителем премьер-министра — министром инвестиций и внешней торговли Джамшидом Ходжаевым. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

OTP Bank приобретёт 100% акций «Ипотека-банка», принадлежащих Министерству финансов Узбекистана (почти 97% общего пакета акций), в два этапа: 75% акций сейчас и оставшиеся 25% — через три года после финансового закрытия первой сделки, которое, как ожидается, произойдёт в первой половине 2023 года.

Банк «Ипотека-банк» является пятым по величине банком Узбекистана с долей рынка 8,5% и розничной клиентурой более 1,6 миллиона человек.

OTP Bank вёл переговоры с правительством Узбекистана о возможности участия в приватизации узбекского банковского сектора с конца 2020 года.

В сентябре 2021 года вице-премьер Джамшид Кучкаров анонсировал продажу венгерскому банку 75% акций в «Ипотека-банке». Полностью завершить сделку планировалось в течение двух месяцев. В апреле ОТP Bank попросил Узбекистан отложить на два-три месяца сделку, отметив сохранение интереса к банку.

«Наша долгосрочная цель — сделать OTP Group ключевым игроком на банковском рынке Узбекистана. За последние годы мы успешно сформировали из множества участников разных размеров, операционных моделей, коэффициентов прибыльности и традиций эффективно работающую международную компанию значительного по европейским меркам размера. В настоящее время OTP Group представлена в 11 европейских странах. Узбекская сделка продолжает нашу экспансию на рынке с населением около 36 миллионов человек. Это приобретение также является для нас новой и сложной задачей. Я уверен, что с нашими инновационными продуктами и услугами мы сможем внести вклад в динамичное развитие экономики Узбекистана и создать значительную стоимость для акционеров OTP Bank», — заявил председатель правления и главный исполнительный директор банка Шандор Чаньи в Ташкенте после подписания договора.

Активы «Ипотека-банка» за последние три года росли в среднем на 20% в год по кредитному портфелю и на 24% по депозитному портфелю. Прибыль банка после уплаты налогов также демонстрирует постоянное улучшение в последние годы, отмечается в сообщении Минфина.

«Ипотека-банк» имеет две дочерние компании: Ipoteka Leasing, занимающаяся финансовым лизингом, и Imkon Sugurta, дочерняя компания, предлагающая услуги страхования. Обе они также являются частью сделки.

«Приход на местный рынок такого крупного иностранного банка, как OTP Bank, будет способствовать усилению конкуренции, совершенствованию стандартов корпоративного управления и повышению качества банковских услуг», — отметил министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов.

«Это значительная веха на пути роста и трансформации „Ипотека-банка“, и мы чрезвычайно рады этому результату, — сказал председатель правления „Ипотека-банка“ Элёр Иномжонов. — Мы уверены, что вместе с OTP Bank „Ипотека-банк“ обеспечит сотрудникам отличные условия для построения карьеры и привнесёт новые уникальные перспективы, экспертизу и технологии для лучшего обслуживания наших клиентов».

OTP Group предоставляет финансовые услуги в 11 странах почти 16 миллионам клиентов. Группа успешно приобрела и интегрировала 23 банка с начала 2000-х годов. В настоящее время является лидером рынка в Венгрии, Болгарии, Сербии и Черногории. Банковская группа котируется на Будапештской фондовой бирже с 1995 года.