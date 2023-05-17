В Узбекистан 17 мая прибыла миссия по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) для ознакомления с процессом подготовки к досрочным выборам президента, назначенным на 9 июля.

В этот же день представители миссии — глава департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Меган Фицджеральд и советник по выборам Ксения Дашуцина встретились с председателем Центральной избирательной комиссии Зайниддином Низамходжаевым.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, представителям миссии была предоставлена информация о работе, проводимой по подготовке и проведению досрочных выборов.

«В ходе беседы особое внимание уделено работе, проведённой по имплементации в национальное избирательное законодательство и практику рекомендаций заключительных отчётов миссий БДИПЧ по результатам наблюдения за выборами в Узбекистане, совершенствованию правовой базы проведения выборов, в том числе в ходе конституционной реформы», — говорится в сообщении.

Согласно методологии БДИПЧ ОБСЕ, оценка потребностей проводится перед конкретными выборами и, основываясь на результатах оценки предвыборной обстановки и соответствия национального избирательного законодательства общепринятым международным избирательным стандартам, принимается решение о целесообразности наблюдения за выборами, форме наблюдения, продолжительности и необходимом количестве наблюдателей.

Представители миссии отметили, что поддерживают проводимую в стране работу по совершенствованию избирательного процесса и выразили уверенность в том, что предстоящие выборы пройдут на основе общепринятых международных демократических принципов, на высоком организационном уровне, отмечается в сообщении ЦИК Узбекистана.

В рамках визита члены миссии встретятся с представителями ряда министерств и ведомств, политических партий и средств массовой информации.

Миссии БДИПЧ ОБСЕ наблюдают за всеми выборами, которые проводятся в Узбекистане. Такая миссия участвовала также в недавнем референдуме по Конституции в новой редакции. Мы писали о её выводах.