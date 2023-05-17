Режиссёр Сарвар Каримов представил комедийный мини-сериал «Хоким бува». Съёмки фильма из семи серий длительностью около 25 минут каждая начались в 2020 году. Его закрытая премьера состоялась 15 мая, а 16 мая Сарвар Каримов опубликовал первую серию на своей странице в YouTube. За первый день серию просмотрели почти 190 тысяч раз.

Каждую серию «Нового сериала Нового Узбекистана» предваряет дисклеймер о том, что все совпадения — случайны: «Это просто кино». Главный герой — Шукур ака (Шукурулло Исроилов) — зарабатывает на жизнь в Ташкенте частным извозом на арендованной машине. Он постоянно критикует социально-экономические проблемы в стране, «доставая» клиентов рассказами о монополиях, коррупции и «таниш-билиш» (решении вопросов по знакомству). Коллеги-таксисты за это называют его «Негативом».

Свои монологи он сопровождает словами о том, что если бы он был на месте руководства города, то за «шесть секунд» решил бы многие проблемы. Под конец трудового дня он бесплатно подвозит старушку, сказав ей, что ему достаточно её благословения. Она возносит руки в молитве: «Пусть твои цели и желания сбудутся». Наутро он просыпается Шукуром Собитовичем — в костюме и в кресле хокима столицы.

Роли в сериале также сыграли Нигора Каримбоева, Фарход Абдуллаев, Шафоат Рахматуллаева, Умид Шодмонов, Мукаддас Холикова, Мухаммадисо Абдулхайиров, Бобур Пирматов, Анвар Салимов, Махлиё Асқаралиева и другие.

Фильм тепло встретили зрители. Интернет-пользователи назвали его «доказательством того, что узбекское кино не умерло». Популярный блогер Нурбек Алимов написал, что это «прекрасный сериал, полный шуток, который нужно смотреть, включив ум и со смехом». Блогер Дилшод Хошимов отметил, что на фоне легкомысленных сериалов это большой прорыв. Претензии в основном связаны с тем, что сериал очень короткий.

Если первая серия доступна на YouTube бесплатно (имеются субтитры на русском языке), то для просмотра последующих нужно оформить подписку от 10 тысяч сумов за месяц на платформе Voxe.tv. Каждый день будет доступна новая серия — 17 мая была опубликована вторая.