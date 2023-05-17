Профессор Парижского института политических исследований, экономист Сергей Гуриев выступил в режиме онлайн на презентации регионального обзора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по росту экономик в рамках ежегодного заседания банка в Самарканде. «Газета.uz» пересказывает основное из его речи.

О последствиях войны РФ против Украины

В своём выступлении Сергей Гуриев отметил, что война имеет различные последствия для разных стран региона.

«ЕБРР точно предсказал падение ВВП Украины на 30%, а в отношении роста ВВП России был слишком пессимистичен, но оптимистичен в отношении влияния санкций на ВВП страны. У Армении был двузначный рост благодаря беспрецедентной миграции квалифицированных россиян из верхних слоёв среднего класса. Некоторые страны выиграли от изменений в структуре торговли. Таким образом, картина очень и очень неоднородная».

Говоря о дальнейших тенденциях экономического роста, экономист сказал, что это не самый лучший год для прогнозирования из-за множество потрясений, с которыми столкнулся регион.

«К сожалению, очень трудно понять, что произойдёт в регионе в целом, потому что мы не знаем, как будет развиваться война. Мы не знаем, какие санкции будут иметь то или иное воздействие. Мы не знаем, заставят ли вторичные санкции соседей России изменить своё поведение. Так что это неизведанная территория», — отметил Сергей Гуриев.

Экономист подчеркнул, что темпы роста ВВП России оказались неожиданными вопреки прогнозам.

«Все ожидали -8%, -10%, но результат составил -2%, что намного лучше. Один из факторов — то, что реальные санкции были наложены только в декабре. Весь 2022 год Россия выигрывала от высоких цен на нефть и продолжала экспортировать нефть и газ в Европу. Санкции на российскую нефть вступили в силу в Европе только в декабре 2022 года, а против российских нефтепродуктов — в феврале 2023 года», — сказал он.

«Санкции против российских суверенных фондов и Центрального банка были крупнейшими в истории, и поэтому возникли мысли, что Россия пойдёт ко дну, как и другие страны, попавшие под санкции до неё. Но разница в том, что российские политики гораздо более компетентны в технических вопросах, чем политики в таких странах, как Иран, или те, что ведут денежно-кредитную политику в Турции», — указал эксперт.

Сергей Гуриев также отметил, что рост ВВП не всегда может являться подходящим инструментом для оценки уровня жизни в странах.

«Мы должны помнить, что во время войны динамика ВВП может вводить в заблуждение. Когда вы производите артиллерийские снаряды для танков, это тоже приводит к росту ВВП. Вооружения на 1 млрд — это 1 млрд вдобавок к ВВП. Но увеличение производства военной техники не означает, что вы улучшаете качество жизни. И если посмотреть на качество жизни [в России], то результаты оказались довольно катастрофическими. Если посмотреть на уровень потребления российских домохозяйств, розничную торговлю, товарооборот в сопоставимых ценах, то он действительно снизился на 8−10% в 2022 году. Так что использование правильных метрик тоже важно», — сказал он.

Об экономическом росте в Центральной Азии

Согласно новому прогнозу ЕБРР, в 2023 году экономики Центральной Азии вырастут в среднем на 5,2% и продолжат рост в следующем году. Если сравнить с другими регионами, экономический рост в Центральной Азии за последние годы был наиболее стабильным.

Источник: ЕБРР.

«ЕБРР сейчас гораздо более оптимистичен в отношении роста Центральной Азии и Кавказа, чем год назад. Отчасти это связано с тем, что мы увидели устойчивость экономик этих стран в 2022 году, а также с тем, что они выиграли от изменений структуры торговли, когда Россия перешла от прямой торговли с Европой, которая была крупнейшим торговым партнёром, на торговлю с Европой через третьи страны, включая Центральную Азию, Кавказ и Турцию», — подчеркнул экономист.

Он отметил, что данная тенденция внесла большой вклад в экономический рост в странах Центральной Азии и Кавказа.

«Теперь Европа пытается закрыть лазейки, которые помогают России обходить санкции. И это главная угроза экономическому росту в странах, которые извлекли выгоду из этих сдвигов. Европа довольно серьёзно относится к этому. В прошлом году был назначен спецпосланник по санкциям. 11-й пакет санкций будет направлен против некоторых из этих лазеек. Есть вторичные санкции, о которых уже объявила Европа, и они накажут компании, которые помогают России обходить санкции. Так что это очень и очень серьёзная угроза для экономического роста соседей России, в частности, Турции, Кавказа и Центральной Азии», — заявил Сергей Гуриев.

Он также напомнил, что торговля сильно зависит от расстояния, и поэтому страны в первую очередь торгуют с соседями.

Об уровне инфляции в регионе

Согласно экономисту, на уровень инфляции на Кавказе и в Центральной Азии повлияли дополнительные факторы, которых раньше не было. Один из них — миграция из России.

«Россияне с навыками и деньгами, которые бегут от путинского режима, покупают недвижимость в этих странах, покупают товары и услуги. Это хорошо для экономического роста, но это также оказывает повышенное давление на цены. И это неожиданный фактор. Никто не думал, что произойдёт такой большой приток», — сказал Сергей Гуриев.

Говоря о факторах, которые повлияли на уровень инфляции, он подчеркнул, что война была не единственной причиной.

«Инфляция началась задолго до войны из-за таких глобальных факторов спроса, как фискальное стимулирование в США, которое, вероятно, было чрезмерным, нарушения в цепочках поставок из-за COVID-19 и политики нулевой терпимости к COVID-19 Китая, а также ошибок в денежно-кредитной политике в таких странах, как Турция. Я думаю, что по сравнению с 1990 годом центральные банки в регионах ЕБРР гораздо более компетентны. Центральные банки знают, как вести денежно-кредитную политику, только власти отказывают им в независимости», — подчеркнул эксперт.





Согласно опросам ЕБРР, который проводился среди домохозяйств в 14 странах в конце 2022 и в начале 2023 года, примерно половина домохозяйств в Центральной Азии едва сводят концы с концами или тратят свои сбережения, чтобы поддерживать своё экономическое состояние.

О переходе к «зелёной» экономике

Комментируя планы Узбекистана довести долю возобновляемых источников энергии до 25% к 2030 году, Сергей Гуриев назвал переход к «зелёной» экономике одним из лучших вариантов для роста.

«Во всём мире сейчас ускоряется переход к „зелёной“ экономике. И война продемонстрировала, что полагаться на ископаемые виды топлива, которые экспортируются из недемократических стран, опасно. И в этом смысле переход к „зелёной“ экономике создаёт хорошую возможность, и это будет востребовано всеми странами. Мы уже отстаём в достижении целей Парижских соглашений, поэтому все, кто могут способствовать переходу к „зелёной“ экономике глобально, должны это делать и получать от этого выгоду», — сказал эксперт.

О воздействии санкций на Россию

В своём выступлении Сергей Гуриев также прокомментировал влияние санкций на экономику России.

«Санкции против российской нефти были введены на третий день войны, но поток нефтедолларов в Россию в прошлом году продолжился. В этом году Россия испытывает большие проблемы с получением доходов от продажи нефти, а продажа газа в Европу практически прекратилась. Это сильно отразилось на российском бюджете, и власти сейчас стоят перед необходимостью введения режима жёсткой экономии. И это будет непросто как для российского правительства, так и для российской экономики. Доходы России от продажи нефти и газа в первом квартале 2023 года составили примерно половину доходов в аналогичном периоде 2022 года. Это огромная разница. И поэтому России придётся что-то делать с финансированием долгов», — отметил он.

Сергей Гуриев назвал прогнозы МВФ касательно роста экономики России оптимистичными.

«Оптимизм МВФ основан на такой идее, что российские банки имеют огромный запас ликвидности. Но это неизвестно. Мы должны уметь отличать известные неизвестные от неизвестных неизвестных. А это известное неизвестное. Российские банки не публикуют данные. Поэтому вам придётся делать предположения о том, насколько они стабильны и смогут ли они кредитовать российское правительство, чтобы помочь преодолеть серьёзную финансовую проблему. А мы этого не знаем», — сказал он.

О торговой войне между США и Китаем

«Мне очень трудно оставаться оптимистичным по поводу ситуации в Украине, России и соседних регионах. Но всё может стать намного хуже, если начнутся геополитические проблемы между Китаем и США. Оптимистичный сценарий — это некое понимание, которое может возникнуть между этими странами, которое будет чётко определять, где эти страны сотрудничают, а где они соперничают», — отметил Сергей Гуриев.

«И когда мы говорим о френдшоринге, фрагментации, многие волнения происходят от неуверенности в том, что мы не знаем, что будут делать США или Китай, если один из них что-то сделает. Оптимистичным сценарием будет некоего рода умиротворение или, по крайней мере, некоторая ясность о том, как будет проходить новая холодная война. Потому что наши регионы: Западная Европа, Центральная Европа, Восточная Европа, SEMED (Южное и восточное Средиземноморье), Центральная Азия и Кавказ втянуты в эту холодную войну. И как только США и Китай договорятся не соглашаться по каким-то вопросам и сотрудничать по другим, мир станет намного яснее, и он станет намного безопаснее как в геополитическом, так и в экономическом плане», — сказал он.

Говоря о фрагментации в международной торговле, экономист выразил надежду, что она будет ограничиваться узким набором стратегических товаров и услуг. «В оптимистичном сценарии протекционистские силы не будут злоупотреблять определением стратегических товаров для защиты своих собственных рынков там, где это не является стратегическим товаром».

«В конечном итоге США и Китаю придётся сотрудничать, например, в области перехода к „зелёной“ экономике. И я надеюсь, что это поможет всем. Но даже между США и Западной Европой вопросы сотрудничества в области „зелёного“ перехода не так просты», — признал Сергей Гуриев.