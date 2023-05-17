Европейский союз, Французское агентство развития (ФАР) и правительство Узбекистана 17 мая подписали в Самарканде соглашение, направленное на поддержку и финансирование Стратегии Узбекистана по переходу к зелёной экономике к 2030 году, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Делегации ЕС в стране.

Совместные мероприятия призваны оказать содействие правительству Узбекистана в его усилиях по обеспечению устойчивого экономического роста с учётом бережного отношения к окружающей среде и природным ресурсам страны.

В соответствии с приоритетами Европейской стратегией «Глобальный шлюз» и зелёной политикой ЕС, целью соглашения является создание условий для соблюдения высоких экологических стандартов, повышение возможностей правительства в формировании и внедрении политики зелёной экономики в различных секторах, а также обеспечение населения устойчивыми рабочими местами.

В рамках инициативы Team Europe ЕС оказывает грантовую поддержку Узбекистану в размере 10,2 млн евро, в дополнение к займу от ФАР в вопросах государственной политики в области зелёной экономики в размере 375 млн евро. В сообщении отмечается, что из этой суммы 150 млн евро уже предоставлены.

На церемонии подписания присутствовали заместитель генерального директора генерального директората по международному партнёрству Европейской комиссии Мириам Ферран, генеральный директор Французского агентства развития Реми Риу и заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Илхом Норкулов.