На совещании у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 15 мая были названы районы, где будет реализована программа по сокращению бедности на основе опыта Китая. О таких планах сообщалось несколькими днями ранее.

Китай имеет большой опыт в области сокращения бедности, говорилось на совещании. В разрабатываемой на основе этого опыта программе для каждой области Узбекистана главное внимание будет уделено улучшению дорожно-транспортной, энергетической, коммуникационной и туристической инфраструктуры, развитию малых и средних городов, индустриализации махаллей в районах с высоким уровнем бедности.

Отныне аналогичным образом будут формироваться государственные инвестиционные программы, утверждаемые ежегодно, было отмечено на совещании.

Президент поручил вице-премьеру Джамшиду Кучкарову, министру занятости и сокращения бедности Бехзоду Мусаеву и министру экономики и финансов Шерзоду Кудбиеву в течение месяца разработать комплексную программу по выводу из бедности 14 выбранных районов. Как сообщил телеканал «Узбекистан 24», это следующие районы:

Бозатауский район Каракалпакстана;

Пахтаабадский район Андижанской области;

Вабкентский район Бухарской области;

Дустликский район Джизакской области;

Шахрисабзский район Кашкадарьинской области;

Навбахорский район Навоийской области;

Чустский район Наманганской области;

Булунгурский район Самаркандской области;

Хавастский район Сырдарьинской области;

Джаркурганский район Сурхандарьинской области;

Уртачирчикский район Ташкентской области;

Язъяванский район Ферганской области;

Ургенчский район Хорезмской области;

Чиланзарский район Ташкента.

«Если мы доведём до конца эксперимент и реализуем китайский опыт [по сокращению бедности], то в следующем году реализуем это по всей республике», — заявил глава государства.

Он поставил задачу до конца года внедрить в Узбекистане 10 высокодоходных проектов из сферы сельского хозяйства Китая.

В сотрудничестве с китайскими центрами планируется обучить всех 9445 помощников хокимов в махаллях страны, минимум 200 из них, показавшие хорошие результаты, отправятся на практику в Китай.

«Мы выделяем большие средства. Теперь нужно правильно использовать их», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Как мы писали ранее, с 1 июня в Узбекистане также запускается программа «20 тысяч предпринимателей — 500 тысяч квалифицированных специалистов», на которую выделят 1 млрд долларов. Бизнес, участвующий в программе, освободят от уплаты имущественных налогов, снизят социальный налог, а налоговые органы не будут проверять их деятельность.