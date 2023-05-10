Президент Шавкат Мирзиёев 10 мая ознакомился с презентацией мер по сокращению бедности и повышению занятости в Узбекистане.

На мероприятии говорилось, что в обновлённой Конституции государство взяло на себя обязательство по сокращению бедности, в связи с чем обсуждались меры по выведению этой работы на новый уровень. Прежде всего по-новому организовать работу на местах должно Министерство занятости и сокращения бедности, заявил президент.





Рассматривался вопрос поддержки предпринимателей и стимулирования их к созданию новых рабочих мест. Для этого с ними будут заключать договоры о подготовке квалифицированной рабочей силы. На предприятиях будут создаваться моноцентры. Государство наряду с выделением средств на обучение работников предоставит преференции для доступа к инфраструктуре, кредитам, в налоговых и других вопросах. Предприниматель, в свою очередь, обеспечит малообеспеченное население доходной работой.

Президент поручил ответственным лицам внедрить эту систему во всех районах и городах.

На совещании обсуждался опыт Китая по сокращению бедности. Делегация Узбекистана недавно побывала в Китае для изучения этого опыта и разработки новых подходов. Китайские специалисты были привлечены в Министерство занятости и сокращения бедности.

Определено, что на основе китайского опыта в одном из районов каждой области будет реализована отдельная программа по выведению из бедности. При этом внимание будет уделено улучшению дорожно-транспортной, энергетической, коммуникационной и туристической инфраструктуры, развитию малых и средних городов, индустриализации махаллей в районах с высоким уровнем бедности.





Заместителю премьер-министра поручено решить вопросы, связанные с подготовкой необходимой инфраструктуры.

В 2023 году на семейное предпринимательство выделяется 13 трлн сумов кредитов и 1,5 трлн сумов субсидий. В сфере сокращения бедности и обеспечения занятости введены 37 видов субсидий, но «условия оказания этой поддержки практически одинаковы для всех и не учитывают разное социально-экономическое положение семей, время, необходимое для выхода проектов на самоокупаемость».

В связи с этим предложено изменить порядок выделения кредитов и субсидий, предусмотрев индивидуальный подход к каждой малообеспеченной семье.

Президент поручил превратить Министерство занятости и сокращения бедности в «систему, ориентированную на людей», а также организовать оказание более 100 социальных услуг непосредственно в махаллях.