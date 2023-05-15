Президент Шавкат Мирзиёев 15 мая провёл видеоселекторное совещание по обсуждению мер сокращения бедности и обеспечения занятости. Пять дней назад он знакомился с презентаций мер по этому направлению.

На мероприятии отмечалось, что сокращение бедности представляет собой комплексную задачу, направленную на формирование предпринимательского духа у населения, профессиональное обучение и увеличение количества рабочих мест.

Например, как сообщается, ежегодно на профессиональное обучение населения государством выделяется 200 млрд сумов. Но эти средства не увязаны с реальными потребностями предпринимателей в специалистах. Точно так же и предпринимателям приходится ежегодно тратить большие ресурсы на обучение тысячи специалистов для себя и в этом процессе они не получают поддержку от государства, сообщила пресс-служба главы государства.

«Единственное правильное решение — создать условия для предпринимателей и выгодно сотрудничать с ними. За счёт этого мы обеспечим занятость и подготовим квалифицированных специалистов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

С этой целью с 1 июня начнётся реализация программы «20 тысяч предпринимателей — 500 тысяч квалифицированных специалистов». Участие в программе — добровольное.

Всего на программу в 2023—2024 годах будет выделен 1 млрд долларов. Эти средства будут направлены на выделение предпринимателям-участникам кредитов по более низким процентным ставкам и на более длительные сроки при условии обучения и трудоустройства граждан из малообеспеченных семей. Затраты предпринимателей на организацию и оснащение «практического моноцентра», а также обучение профессиям будут полностью компенсированы.

Предпринимателям, участвующим в программе, предоставят «особые» налоговые льготы. В частности, бизнес, где не менее 20% работников являются гражданами из бедных семей и работают в течение года, будут освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога.

Ставка социального налога будет снижена в 2 раза для предпринимателей, выплачивающих заработную плату в размере до 5 млн сумов. А трудоустроившийся на таком предприятии член малообеспеченной семьи будет освобождён от подоходного налога, заявил президент.

Предусмотрены также налоговые и таможенные преференции. В частности, налоговые органы не будут проверять работу таких предпринимателей. Возврат им НДС и излишне уплаченных налогов будет осуществляться без проверки. Уплата задолженности по всем видам налогов может быть отсрочена на срок до 1 года. При таможенном оформлении к предпринимателям будет применяться «зелёный коридор».

Предпринимателям, участвующим в программе, будут предоставлены дополнительные льготы при доступе к инфраструктуре, земельным участкам и зданиям. К примеру, они могут получить рассрочку по платежам за приватизированные участки, здания и сооружения. Затраты на инфраструктуру по проектам стоимостью более 50 млрд сумов будут полностью покрываться государством.

Шавкат Мирзиёев отметил, что на основе новой системы в этом году можно будет обучить и вывести из бедности 550 тысяч человек.