В Ташкенте 15 мая были объявлены победители и лауреаты ежегодной национальной премии в сфере журналистики «Олтин калам» («Золотое перо»). Премии обычно вручаются в День свободы прессы — 3 мая, но в этом году церемония состоялась позже.

Церемония (17-я по счёту) состоялась во дворце международных форумов «Узбекистан». У входа в здание стоял белый автомобиль Lacetti с надписью «Подарок президента». Автомобиль в качестве главного приза вручался впервые. Это было предписано прошлогодним постановлением президента Узбекистана. Этим же документом было увеличено количество поощрительных номинаций — с 5 до 12, а также суммы денежных премий победителям.

Фото: Пресс-служба президента.

Официально заявленные цели конкурса, проводимого Союзом журналистов: «широкая популяризация передовых достижений национальной и международной журналистики, формирование соответствующего духу Нового Узбекистана нового образа мышления, утверждение общечеловеческих ценностей, обеспечение прав народа в сфере информации, усиление в нашей стране внимания к человеку, развитие сознания и мышления людей, укрепление в обществе атмосферы гласности и открытости, создание работникам СМИ условий для проявления активной гражданской позиции, а также формирование у журналистов критико-аналитического мышления и нового подхода к творчеству».

По данным УзА, в этом году в конкурсе приняли участие более 500 представителей СМИ, представивших 4000 работ. В направлении телевидения участвовали 125 журналистов, которые подали около 900 работ, радиовещания — 43 журналиста с 300 работами, в направлении печатных СМИ — 173 журналиста более чем с 1200 работами, в направлении интернет-журналистики — 76 журналистов. Кроме того, работы подали более 50 зарубежных журналистов.

Фото: Пресс-служба президента.

В мероприятии участвовали заместитель руководителя Администрации президента Комил Алламжонов и заместитель руководителя Администрации президента — пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Победители и призёры

Главной награды конкурса удостоился факультет журналистики Национального университета Узбекистана, которому был торжественно вручён автомобиль.

Интернет-журналистика:

1. Заместитель генерального директора УзА Хушнуд Худойбердиев;

2. Обозреватель Kun.uz Жамшид Ниязов;

3. Основатель Telegram-канала Davletovuz Кобил Хидиров.

Радио:

1. Директор программ и ведущая «Авторадио» Назира Иноятова;

2. Редактор «Oriat Dono» Ботир Имомалиев;

3. Главный редактор радиоканала «Янги аср» телерадиокомпании Сурхандарьинской области Илхом Рахматов.

Телевидение:

1. Заместитель директора телерадиоканала «Узбекистан 24 Шункор Чориев;

2. Художественный руководитель проекта «Оталар сузи» канала Milliy Юлдуз Хошимова;

3. Корреспондент проекта «Марказий студия» телеканала «Менинг юртим» Юлдуз Олимова.

Печатные СМИ:

1. Коллектив газеты «Еркин Каракалпакстан»;

2. Коллектив газеты «Адабиёт зиёси».

3. Коллектив газеты «Тонг юлдузи».

Список победителей поощрительных номинаций