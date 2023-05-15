Двадцать финалисток образовательной программы UniSat 2.0, поддерживаемой Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), в субботу запустили в стратосферу в Навоийской области два спроектированных ими наноспутника для проведения экспериментов по исследованию биоматериалов, аллергенных частиц и качества воздуха. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе представительства ЮНИСЕФ.





Наноспутники относятся к типу кубсатов (небольших спутников для исследования космоса, с габаритами 10×10×10 см), и используются в образовательных программах.

Участницы с нуля разработали, запрограммировали и собрали два наноспутника 8−12 мая в лабораториях INNO Technopark в Ташкенте. Запущенные спутники позволят девушкам сделать снимки Земли с высоким разрешением. Кроме этого, у каждого из кубсатов есть своя научная миссия.





На одном кубсате запущен биоматериал (эксперимент проводится совместно с учёными Международного центра молекулярной аллергологии и Центра передовых технологий). Девушки исследуют воздействие радиации в стратосфере на различные живые организмы (такие как плесневый гриб, дрожжи, семена хлопчатника, маша и фасоли).

Со второго наноспутника произведён забор различных частиц в воздухе, которые могут служить аллергенами. Кроме того, размещённые на наноспутниках датчики замеряют температуру, давление, радиацию и качество воздуха на разной высоте. Собранные данные о качестве воздуха будут сравниваться с данными, полученными финалистками первого набора UniSat в мае 2022 года в этом же районе.





Образовательная STEM-программа UniSat длится шесть месяцев. До запуска наноспутников девушки в возрасте от 14 до 25 лет из всех регионов страны, подавшие заявку на конкурс, прошли онлайн-обучение по образовательным модулям UniSat. Программа обучения включает в себя уроки по спутникостроению, программированию, радиоэлектронике, анализу данных, астрономии, 3D-моделированию и инженерному делу.

Помимо основных предметов, в обучении были и творческие компоненты: участницы создавали свои проекты с использованием нейросетей, проектировали роверы, ракеты и марсоходы, проводили научные астрономические опыты по программе NASA Science, встречались с учёными из сферы астрономии, гидрометеорологии, космических наук. Девушки также получили навыки работы в команде и управления проектами.





Программа UniSat совместно реализуется партнёрскими организациями — ЮНИСЕФ, ННО Tech4Impact и Агентством инновационного развития Узбекистана. Её главная цель — не только развитие у девушек знаний в предметных областях программы, но и привитие навыков проектной и командной работы, публичных выступлений, эффективного управления временем.