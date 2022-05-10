Двадцать девушек из разных регионов Узбекистана — участницы образовательной программы UniSat (Uni — ЮНИСЕФ, Sat — спутник) 8 мая в Навоийской области запустили в стратосферу наноспутник, сообщила пресс-служба представительства ЮНИСЕФ.

При поддержке специалистов Узгидромета девушки проанализируют собранные метеорологические данные и данные о загрязнении воздуха.





Запуск происходил под наблюдением специалистов из аэронавигационных служб, т. к. по инструкциям нужно «закрыть» небо для самолётов над местом запуска. Наноспутник находился в стратосфере около 2 часов и поднялся на высоту 11,6 км.

До этого 188 девушек в возрасте 15−26 лет прошли четырёхмесячный онлайн-курс по программированию, инженерии и анализу данных. Двадцать девушек, с наивысшими академическими результатами, совместно со своими сверстницами из Кыргызстана и Казахстана, приняли участие в 10-дневном практическом семинаре по сборке, запуску наноспутника и анализу полученных данных в Алматы.





«Сегодня мы являемся свидетелями исторического момента — 20 девушек своими руками продвинули научные разработки и сделали шаг вперёд, к построению общества, свободного от гендерных стереотипов», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

«Запуск наноспутника и последующий анализ полученных данных — важный шаг для наших девушек. Возможности карьеры в сфере науки, технологий и дата-аналитики безграничны, и мы приглашаем девушек Узбекистана выбирать для себя профессии в сфере STEM (наука, технологии, инженерия и математика — ред.), проводить научные исследования и эксперименты, и не бояться ставить амбициозные цели», — отметила заместитель министра инновационного развития Узбекистана Шахло Турдикулова.





UniSat — это STEM-программа для девушек по сборке и запуску наноспутника. Приём заявок на следующий этап программы начнётся осенью. Подробности можно узнать на сайте программы.

В марте более 150 участниц программы UniSat из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана запустили в Казахстане три наноспутника для анализа загрязнённости воздуха.