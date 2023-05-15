В течение недели большая часть территории Узбекистана будет находиться под влиянием высотного циклона, сформировавшегося над районами Кавказа, сообщил Узгидромет.

В понедельник сохранится сухая и ясная погода, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области временами пройдёт дождь, местами сильный, возможна гроза. Температура воздуха днём будет в пределах +33…+35 градусов.

Далее в течение рабочей недели временами пройдут дожди с грозами, 16 мая — по Каракалпакстану и Хорезмской области, 17 мая — по Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Кашкадарьинской областям местами сильные, в отдельных районах возможно выпадение града.

Температурный фон: во вторник будет ночью в пределах +18…+20 градусов, днём — +31…+33; в среду ночью — +13…+18 градусов, днём понизится до +17…+22; в четверг ночью — +10…+15 градусов, днём немного повысится до +20…+25; в пятницу ночью — +12…+17 градусов, днём ещё повысится до +25…+30.

15−16 мая по северу и пустынной зоне, 17 мая местами по стране ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможны порывы до 23−25 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком.

По предгорным и горным районам временами пройдут дожди, возможна гроза, 17−19 мая — местами сильные. В высокогорьях (свыше 2000 м) 17−19 мая возможен переход дождя в снег.

16−17 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.\=

В Ташкенте сегодня и завтра без осадков, в среду и четверг временами пройдут дожди с грозами. Ветер переменного направления, от слабого до умеренного, в среду возможны порывы ветра до 12−15 м/с.

Температура: 15 мая в полуденные часы будет в пределах +33…+35 градусов; 16 мая ночью — +18…+20 градусов, днём — +29…+31; 17 мая ночью — +16…+18 градусов, днём понизится до +20…+22; 18 мая ночью понизится до +12…+14 градусов, днём немного повысится до +23…+25 градусов.