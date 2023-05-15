Дело об убийстве 12-летней девочки в Янгихаётском районе Ташкента, произошедшем 31 января, будет рассматривать суд Яккасарайского района по уголовным делам, сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Подсудимый А. Т. (1993 года рождения) обвиняется по:

пунктам «в», «ж», «з», «о» части 2 статьи 97 (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, сопряжённое с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой потребности в противоестественной форме, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение);

пункту «в» части 2 статьи 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение с особой жестокостью;

части 4 статьи 118 (Изнасилование лица, не достигшего 14 лет);

части 4 статьи 119 (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме в отношении лица, не достигшего 14 лет);

статьи 134 (Надругательство над могилой);

пункту «б» части 3 статьи 137 (Похищение человека, повлёкшее тяжкие последствия);

части 1 статьи 226 (Нарушение правил административного надзора).

В Верховном суде отметили, что судебный процесс будет проходить в закрытом режиме в соответствии с требованиями статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно ей, разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов, а также когда рассматриваются дела о половых преступлениях.

Дополнительные сведения будут предоставлены по окончании судебного разбирательства, отметил Азиз Абидов.

Напомним, этой зимой сообщение о пропаже девочки, которая возвращалась из школы, но до дома так и не дошла, появилось в Telegram-канале Uzalert. Вечером того же дня там написали, что поиск остановлен, так как обнаружили тело девочки. По данным Генеральной прокуратуры, подсудимый проводил ремонт в доме погибшей летом 2022 года в качестве наёмного рабочего.