Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам энергоснабжения и внедрения возобновляемых источников энергии 11 мая объявил выговор хокимам ряда районов и городов за отставание в установке солнечных панелей.

На совещании было сообщено о мерах по запуску в этом году солнечных и ветровых электростанций мощностью 2000 МВт, а также установке солнечных панелей мощностью 1200 МВт на предприятиях, крышах домов и социальных объектов.

Президент подверг критике тот факт, что задачи по установке малых солнечных панелей предпринимателями, домохозяйствами и социальными объектами реализуются не в полной мере.

Самаркандская, Джизакская и Бухарская области показывают хорошие результаты по установке солнечных панелей в социальной сфере и в государственных учреждениях, но Каракалпакстан, Ташкент, Ташкентская и Навоийская области сильно отстают, заявил президент.

Неудовлетворительной названа ситуация в Сергелийском, Чиланзарском, Учтепинском районах столицы, в регионах — в Нукусском, Берунийском, Бекабадском, Паркентском, Пскентском, Кызылтепинском, Гулистанском, Сырдарьинском, Арнасайском, Багдадском, Фуркатском, Термезском и Алтынкульском районах.

Работа с предпринимателями по установке солнечных панелей не выполняется на должном уровне ни в одном районе. Планировалось дополнительно создать 790 МВт мощностей, то в эксплуатацию введено только 50 МВт мощности, заявил Шавкат Мирзиёев.

Он объявил выговор хокимам Сайхунабадского, Каганского, Жондорского, Мирзаабадского, Шараф- Рашидовского, Пахтакорского и Янгирыкского районов, а также городов Янгиер и Ургенч. Если эти хокимы не улучшат свою работу в течение двух месяцев, будут уволены, предупредил президент.

«Некоторые хокимы пошли по лёгкому пути и привыкли выполнять поставленную задачу за счёт бюджетных средств», — отметил он.

С 1 апреля в Узбекистане началась реализация программы «Солнечный дом» по стимулированию установки солнечных панелей малой мощности (общая мощность до 50 кВт) в домохозяйствах в регионах. В рамках программы за каждый кВт·ч электрической энергии, произведённой на солнечных панелях, установленных на принадлежащих физическим лицам объектах, излишки от собственного потребления которой переданы в единую электроэнергетическую систему, выделяется по 1000 сумов субсидии из госбюджета.

Президент поставил новые задачи по увеличению охвата этой программы. В частности, за счёт Фонда по поддержке предпринимательства всем предприятиям торговли и сервиса будут предоставляться компенсации 4% кредитов, выделенных для установки солнечных панелей.

Кроме того, от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) будет привлечено 100 млн долларов для выделения льготных «зелёных» кредитов населению и предпринимателям. На компенсацию части процентов по кредиту, выделенному населению, будет выделено 100 млрд сумов. Министерству экономики и финансов поручено разработать механизм компенсации.

Президент сообщил, что для стимулирования использования альтернативных источников энергии он подписал постановление о введении системы сертификатов «Зелёная энергия». С 1 июля гидроэлектростанциям будет выдаваться «зелёный» сертификат. Система будет применяться с 1 октября ко всей электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников энергии.

На этом же совещании обсуждались вопросы энергоснабжения в летний период, когда резко вырастет потребление электроэнергии. Шавкат Мирзиёев подверг критике хокимов за отсутствие расчётов по покрытию ожидаемой нагрузки.