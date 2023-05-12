Президент Шавкат Мирзиёев 11 мая провёл совещание по вопросам энергоснабжения и внедрения возобновляемых источников энергии в Узбекистане.

На совещании говорилось, что в этом году ожидается нехватка электроэнергии в объёме 3,4 млрд кВт·ч, а суточная потребность в жаркие дни лета может возрасти с нынешних 195 млн до 255 млн кВт·ч. В Андижанской области потребление по прогнозу вырастет на 16 млн кВт·ч, в Самаркандской — на 20 млн, в Ферганской — на 21 млн, Ташкентской — на 40 млн, в Ташкенте — на 27 млн кВт·ч.

«Если у вас есть проблемы, скажите. Цель селекторного совещания — решить проблему», — заявил президент.

Он отметил, что хокимы Андижанской области Шухрат Абдурахманов, Самаркандской области Эркинжон Турдимов, Ферганской области Хайрулла Бозоров, Ташкентской области Зойир Мирзаев и и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков совместно с министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым не провели расчётов, за счёт каких источников будет покрыта предстоящая нагрузка.

Февральским постановлением президента поручалось с запасом покрыть дефицит электроэнергии в 3,4 млрд кВт·ч и выработать дополнительно 5 млрд кВт·ч электричества.

Хокимам и главе компании «Региональные электрические сети» Улугбеку Мустафаеву поручено до 1 августа отремонтировать 30 тысяч км низковольтных электросетей и 10 тысяч трансформаторов.

Сейчас программа ремонтных работ осуществляется в городе Ташкенте, на неё было выделено 4,2 трлн усмов. На сегодняшний день обновлено 667 км электросетей (из 900 км) и 175 трансформаторов (из 230). Планируется также построить 5 новых подстанций.

Хокимам областей дано указание создать запас электрооборудования и материалов и выделить по 10 млрд сумов на каждый регион. К 1 августа поручено завершить ремонтные работы, запланированные на текущий год. Для этого будут созданы дополнительно 320 бригад и набраны 10 тысяч квалифицированных специалистов.

Для недопущения перебоев в подаче электроэнергии поставлена задача обеспечить к 1 июня тепловые электростанции дополнительным объёмом газа в размере 6 млн кубометров, а также создать запасы мазута на 200 тысяч тонн.

Президент поручил до 1 июля (на два месяца раньше срока) ввести в эксплуатацию первую очередь электростанции мощностью 500 МВт, строящейся компанией ACWA Power в Сырдарьинской области.

Глава государства также определил задачи по усилению государственного контроля в топливно-энергетической сфере, прекращению незаконного потребления электроэнергии и газа. На сегодняшний день выявлено незаконное использование энергоресурсов на сумму 250 млрд сумов, причинённый ущерб взыскан, говорится в сообщении.