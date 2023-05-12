Тяжелоатлет Руслан Нурудинов в весовой категории до 109 кг стал чемпионом Азии, завоевал три медали, сообщила пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики Узбекистана. Турнир проходит в Южной Корее 5−13 мая.

В рывке он выиграл серебряную медаль, подняв 177 кг, и в толчке — золотую медаль — 228 кг.

Таким образом, по сумме двух упражнений Нурудинов показал лучший результат 405 кг («золото»), опередив ближайшего преследователя на 6 кг. Это его четвёртая победа на чемпионате Азии. Узбекистанец занимал первые места на ЧА 2012, 2013 и 2020 годов.





Второе место в общем зачёте занял Артём Антропов из Казахстана с результатом 399 кг (172+227), «бронзу» завоевал ещё один представитель Казахстана Андас Самарканов — 390 кг (169+221).