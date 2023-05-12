Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 мая подписал постановление, направленное на развитие сферы услуг, в частности, деятельности предприятий, занимающихся общественным питанием и доставкой товаров.

Документом до 1 января 2024 года приостановлено требование об обязательном наличии водительского удостоверения для управления:

двух- или трехколесными транспортными средствами, имеющими максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч, рабочий объем двигателя внутреннего сгорания не более 50 куб. см либо электрический двигатель номинальной (установленной) мощностью более 0,25 киловатт и менее 4 киловатт;

имеющими точно такие характеристики мопедами, квадрициклами (квадроциклами), трициклами, скутерами, а также иными механическими устройствами, приспособленными для передвижения на проезжей части дороги.

При этом лица, перемещающиеся на данных транспортных средствах, должны быть в застёгнутом мотошлеме.

Кроме того, изменён пункт 23 перечня видов деятельности (работ, услуг), которыми могут заниматься самозанятые лица. Вместо «Доставка товаров физическим лицам с использованием личного транспорта (кроме грузовых перевозок)» он теперь выглядит так: «Доставка товаров на основе заказа (кроме грузовых перевозок)».