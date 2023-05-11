На маршруты в Ташкенте выйдут ещё 59 электробусов китайской компании Yutong, сообщила 11 мая пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат». 20 апреля в столице начали курсировать 169 таких электробусов (вместе со 117 газовыми автобусами и 114 сочленёнными автобусами).

По данным компании, за счёт новых машин будет обновлён подвижной состав на маршрутах 45 (12 автобусов), 40 (14), 85 (10) и 8 (40).

Кроме того, по 1 электробусу будет добавлено на маршрутах 13 Т, 57, 67 и 96, по 3 — на маршрутах 51 и 53, 4 машины — на маршруте 100 и 5 машин — на маршруте 94.

Напомним, до конца весны ожидается поставка в Ташкент в общей сложности 1000 новых автобусов большой и особо большой вместимости, в том числе 200 сочленённых 18-метровых автобусов («гармошек») и 300 12-метровых электробусов.