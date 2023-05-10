Узбекистанские боксёры за два дня завоевали ещё девять побед и потерпели одно поражение на чемпионате мира по боксу (IBA) среди мужчин в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.
8 мая
Ойбек Жураев (-54 кг) в своём первом поединке одержал победу над Тамиром Галановым (5:0) из Сербии и вышел в следующий круг ЧМ.
Лазизжон Мулложонов (-92 кг) не оставил никаких шансов грузину Георгию Тчиладзе, одолев его со счётом 5:0.
Мужибилло Турсунов (-60 кг) также успешно завершил третий бой, победив Мухамеда Хамута из Марокко (5:0) и завоевав путёвку в четвертьфинал.
Один из новичков Андижанского бокса Шохжахон Абдуллаев (-86 кг), выступавший против Сагиндика Тогамбая из Казахстана, завоевал путёвку в четвертьфинал, одолев своего соперника со счётом 5:0.
Шодиёржон Меликузиев, выступающий в весовой категории до 48 кг, уступил Санжару Ташкенбаю из Казахстана.
9 мая
Аълохон Абдуллаев (-75 кг) одержал победу над сербом Альмиром Мемичем и прошёл в чевертьфинал.
Олимпийский чемпион Рио-2016 Хасанбой Дусматов (-51 кг) победил кубинца Эрислана Ромеро со счётом 5:0. Это первое поражение кубинской команды в турнире.
Ойбек Жураев, накануне одержавший победу над сербским боксёром, в этом кругу одолел албанца Ариола Зенели со счётом 5:0.
Боксёр из Ферганы Асадхужа Муйдинхужаев (-67 кг) одолел белорусского спортсмена Кирилла Самодурова (5:0).
Саиджамшид Жафаров (-71 кг) вышел в следующий круг первенства планеты без боя. Габриэль Ланос из Пуэрто-Рико не вышел на ринг из-за травмы.
10 мая будут разыграны путёвки в полуфинал. До стадии четвертьфинала дошли 11 мастеров кожаной перчатки сборной Узбекистана:
- -51 кг: Хасанбой Дусматов — Томоя Цубои (Япония);
- -57 кг: Абдумалик Халoков — Ишиш Юсуф (Иордания);
- -63,5 кг: Руслан Абдуллаев — Лоунес Хамраоуи (Франция) (ринг А, после 15:10);
- -71 кг: Саиджамшид Жафаров — Игорь Свиридченков (Россия) (ринг В, после 15:25);
- -92 кг: Лазизбек Мулложонов — Сезар Ла Круз (Куба) (ринг А, после 16:25);
- -54 кг: Ойбек Жураев — Габриэль Эскобар (Испания) (ринг В, после 18:40);
- -60 кг: Мужибилло Турсунов — Всеволод Шумков (Россия) (ринг В, после 18:55);
- -67 кг: Асадхужа Муйдинхужаев — Рониэль Иглесиас (Куба) (ринг В, после 19:25);
- -75 кг: Аълохон Абдуллаев — Филип Акилов (Венгрия) (ринг В, после 19:55);
- -86 кг: Шохжахон Абдуллаев — Альфонсо Домингез (Азербайджан) (ринг А, после 20:25);
- +92 кг: Баходир Жалолов — Камшибек Конкабаев (Казахстан) (ринг В, после 21:10).