Узбекистанские боксёры за два дня завоевали ещё девять побед и потерпели одно поражение на чемпионате мира по боксу (IBA) среди мужчин в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.

8 мая

Ойбек Жураев (-54 кг) в своём первом поединке одержал победу над Тамиром Галановым (5:0) из Сербии и вышел в следующий круг ЧМ.

Лазизжон Мулложонов (-92 кг) не оставил никаких шансов грузину Георгию Тчиладзе, одолев его со счётом 5:0.

Мужибилло Турсунов (-60 кг) также успешно завершил третий бой, победив Мухамеда Хамута из Марокко (5:0) и завоевав путёвку в четвертьфинал.

Один из новичков Андижанского бокса Шохжахон Абдуллаев (-86 кг), выступавший против Сагиндика Тогамбая из Казахстана, завоевал путёвку в четвертьфинал, одолев своего соперника со счётом 5:0.

Шодиёржон Меликузиев, выступающий в весовой категории до 48 кг, уступил Санжару Ташкенбаю из Казахстана.

9 мая

Аълохон Абдуллаев (-75 кг) одержал победу над сербом Альмиром Мемичем и прошёл в чевертьфинал.





Олимпийский чемпион Рио-2016 Хасанбой Дусматов (-51 кг) победил кубинца Эрислана Ромеро со счётом 5:0. Это первое поражение кубинской команды в турнире.

Ойбек Жураев, накануне одержавший победу над сербским боксёром, в этом кругу одолел албанца Ариола Зенели со счётом 5:0.

Боксёр из Ферганы Асадхужа Муйдинхужаев (-67 кг) одолел белорусского спортсмена Кирилла Самодурова (5:0).

Саиджамшид Жафаров (-71 кг) вышел в следующий круг первенства планеты без боя. Габриэль Ланос из Пуэрто-Рико не вышел на ринг из-за травмы.

10 мая будут разыграны путёвки в полуфинал. До стадии четвертьфинала дошли 11 мастеров кожаной перчатки сборной Узбекистана: