Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, во вторник прибывший в Москву с рабочим визитом, встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, главы государств обсудили вопросы «укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества».

Президенты «обменялись искренними поздравлениями в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне, тепло пожелав ветеранам, дружественным народам мира, благополучия и процветания», говорится в сообщении.

Президент России также поздравил главу Узбекистана «с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию».

«На встрече была подчёркнута важность поддержки действующих и продвижения перспективных проектов кооперации ведущих предприятий и компаний двух стран, в том числе в рамках деятельности Межправительственной комиссии», — отмечается в сообщении.

Президенты отметили «необходимость принятия скоординированных мер по обеспечению динамики взаимного товарооборота» и поддержали «активные контакты на уровне регионов Узбекистана и России».

Они также выразили заинтересованность «в продолжении интенсивного культурно-гуманитарного обмена, в том числе проведении мероприятий в области здравоохранения, науки и образования, культуры и искусства».

9 мая Шавкат Мирзиёев примет в Москве участие в мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы. Ожидается, что участвовать также будут главы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Армении.