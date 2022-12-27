Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 27 декабря принял копии верительных грамот у нового посла Катара в Ташкенте Хасана Хамзы Хашима, сообщила пресс-служба МИДа.

Владимир Норов поздравил дипломата со вступлением в должность и пожелал ему успехов на ответственном посту.

«Приветствуем открытие посольства Катара в нашей стране. Убеждён, что функционирование катарской дипмиссии с 2023 года будет способствовать полноценной реализации потенциала двустороннего сотрудничества», — написал министр в Facebook.

Глава МИДа также поздравил катарскую сторону с успешным проведением чемпионата мира по футболу.

В ходе беседы были обсуждены отношения двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также отдельные международные и региональные вопросы.

Ранее обязанности посла Катара в Узбекистане исполнял посол этой страны в Иране.