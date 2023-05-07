В социальных сетях накануне распространилось видео, на котором сотрудники органов внутренних дел на рынке в Камашинском районе задерживают парня с лентой цветов флага Узбекистана и надписью «Выпускник».

В пресс-службе УВД Кашкадарьинской области изданию Kun.uz сообщили, что инцидент произошёл 5 мая на рынке Чим в Камаши.

Инспекторы профилактики, нёсшие службу на рынке, заметив парня с лентой, остановили его и попросили снять ленту, заявив, что согласно закону о государственном флаге его ношение таким образом считается неуважением к нему.

«Гражданин не подчинился законным требованиям сотрудников ОВД и оказал сопротивление», — говорится в сообщении.

«В результате, согласно установленному порядку, с гражданином Р. И., жителем Камашинского района, была проведена профилактическая беседа», — сообщили в УВД.

По данному факту «согласно соответствующим статьям» Кодекса об административной ответственности были оформлены документы, которые направлены для принятия законного решения в Камашинский районный суд по уголовным делам, добавили в УВД.

Отметим, что ленты цветов флага Узбекистана широко используются в день завершения учебного года в школах, а также в День памяти и почестей — 9 мая.

В ноябре прошлого года партия УзЛиДеп выступила с инициативой ослабить ограничения на использование флага и разрешить его свободное использование гражданами, в частности, устанавливать его в своих домах и на рабочих местах. Кроме того, предлагалось пересмотреть меры ответственности, связанные с использованием флага.

Сейчас флаг Узбекистана разрешено использовать только на зданиях государственных органов и дипломатических представительств, в служебных кабинетах президента и других руководителей, в войсковых формированиях, в пунктах пропуска границы, на спортивных аренах и во время праздников и торжественных мероприятий, а также на центральных улицах в праздничные дни.