Административное дело в отношении парня, которого задержали на рынке в Камашинском районе Кашкадарьинской области с лентой цветов флага Узбекистана и надписью «Выпускник», отменено. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«При вмешательстве Генпрокуратуры была обеспечена отмена этого незаконного решения в отношении молодого человека», — говорится в сообщении.

Согласно статье 203−1 Кодекса об административной ответственности, за нарушение законодательства о государственном флаге, гербе либо гимне Узбекистана или Каракалпакстана предусмотрен штраф на граждан до 3 базовых расчётных величин (до 990 тысяч сумов), а на должностных лиц — от 3 до 7 БРВ.

Сейчас флаг Узбекистана разрешено использовать только на зданиях государственных органов и дипломатических представительств, в служебных кабинетах президента и других руководителей, в войсковых формированиях, в пунктах пропуска границы, на спортивных аренах и во время праздников и торжественных мероприятий, а также на центральных улицах в праздничные дни.

В ноябре прошлого года партия УзЛиДеп выступила с инициативой ослабить ограничения на использование флага и разрешить его свободное использование гражданами, в частности, устанавливать его в своих домах и на рабочих местах. Кроме того, предлагалось пересмотреть меры ответственности, связанные с использованием флага.

Отметим, что ленты цветов флага Узбекистана широко используются в день завершения учебного года в школах, а также в День памяти и почестей — 9 мая.