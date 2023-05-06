Президент Шавкат Мирзиёев 4 мая подписал постановление о дополнительных мерах по ускоренному развитию туристского потенциала Узбекистана, а также увеличению количества местных и иностранных туристов.

Согласно документу, с 1 мая 2023 года до 1 июля 2024 года в порядке эксперимента туристические операторы смогут вернуть 20% НДС по турпакетам для пяти и более иностранных туристов. Пакет должен охватывать услуги по автомобильному или железнодорожному транспортному обслуживанию, размещение, экскурсии и питание.

До 1 мая 2026 года местные туроператоры, туристические компании, занимающиеся размещением или перевозкой пассажиров, при ввозе пассажирских автобусов на 10 и более мест, включая место водителя, смогут оплачивать НДС в течение 12 месяцев без начисления процентов и требования обеспечения их уплаты. Речь идёт об автобусах (ТН ВЭД 8702 10, 8702 40, 8702 90), которые выпущены не более пяти лет назад.

Для продвижения туристской продукции Узбекистана на зарубежных туристских рынках на 2023 год предусмотрено выделение 50 млрд сумов. До 1 июня поручено утвердить порядок компенсации расходов на рекламу на международных туристских и маркетинговых платформах.

Согласно документу, музеи и театры будут работать в нерабочие и праздничные дни, а также в удобное для посетителей время.

В рамках программы семейного предпринимательства для покупки пассажирского транспорта на восемь и более мест будут выделять до 300 млн сумов кредитов. Кроме того, откроются кредитные линии дополнительно на 300 млрд сумов для увеличения оборотных средств и инвестиций туристических компаний.

Туристическим автобусам и микроавтобусам разрешается проезд на перевалах Джизакской области и горным дорогам Бостанлыкского района Ташобласти. На совещании у президента в марте отмечалось, что с 10 апреля с соблюдением мер безопасности разрешается осуществлять рейсы туристических микроавтобусов (до 15 человек) через перевал Камчик, туристических автобусов и микроавтобусов — через Джизакский перевал, в Чимган и Чарвак.

Институт макроэкономических и региональных исследований ранее провёл опрос, посвящённый внутреннему туризму. Более половины респондентов заявили, что предпочитают путешествовать с семьёй. Среди главных проблем отмечены качество дорог, цены, доступ к воде, интернету и санузлам.