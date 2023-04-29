Институт макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) опубликовал результаты опроса, посвящённого внутреннему туризму и уровню удовлетворённости услугами внутреннего туризма. Онлайн-изучение проводилось методом анкетирования в марте-апреле среди 1032 респондентов, (46,7% респондентов — женщины, 53,3% — мужчины), сообщили в пресс-службе ИМРИ.

Источник: ИМРИ.

На вопрос о том, как часто они совершают поездки по стране, более половины, или 58,5% респондентов, сказали, что делают это минимум раз в год, в том числе 33,5% — раз в год, 16,6% — раз в три месяца и 8,3% — раз в месяц.

32,3% опрошенных сказали, что хотели бы путешествовать и увидеть достопримечательности Узбекистана. Сдерживающими факторами респонденты назвали наличие денежных средств (24,7%) и недостаток свободного времени (27%)

Респонденты предпочитают путешествовать преимущественно с семьёй (51,5%) и друзьями (26%).

Как наиболее привлекательные виды туризма были отмечены паломнический (53,7%), горно-курортный (52,7%), культурно-образовательный (36,4%), оздоровительный (35,8%) и пляжи (35,4%). Среди молодёжи (до 35 лет) высок интерес к экстремальному, спортивному, фестивальному и агротуризму.

В поездках по стране опрошенные предпочитают путешествовать самостоятельно, не прибегая к услугам туроператоров. 52,6% респондентов, совершающих внутренние поездки минимум раз в год, сказали, что организуют их сами.

67,7% респондентов сообщили, что при выборе места отдыха основываются на рекомендациях знакомых, друзей и родственников, 50% ориентируются на социальные сети и 31% — специальные сайты.

Проблемы внутреннего туризма

В рамках опроса была проведена оценка удовлетворённости разными факторами при поездках по Узбекистану (по 5-балльной шкале). На её основе эксперты определили три группы проблем по их важности:

I. наиболее актуальные факторы: качество автомобильных дорог (этот фактор отметили 74,8% опрошенных), цены на проживание в гостинице (71%) и транспортные перевозки (69,3%), доступ к водоснабжению (69,3%), качество доступа к интернету (68,8%), транспортные расходы (67,8%) и доступ к санитарным услугам (66,6%).

II. факторы средней степени важности: наличие туристических карт и информации (65,3%), нахождение транспорта (64,1%), гигиена и санитария в местах общественного питания (62,5%), доступ к электроснабжению (61,5%)

III. другие факторы: информация о достопримечательностях в интернете (60,1%), гостиничный сервис (57,7%), поиск гостиниц (57,2%) и нахождение мест общепита (50%).