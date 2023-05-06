Министр-делегат по внешней торговле, экономической привлекательности и французским гражданам за рубежом при министре Европы и иностранных дел Франции Оливье Бешт, посещающий Узбекистан, на пресс-конференции в пятницу рассказал о приоритетных направлениях сотрудничества двух стран. В частности, он озвучил готовность Франции предоставить ядерные реакторы нового поколения для строительства планируемой АЭС в Узбекистане, а также интерес французских компаний в развитии трамвайной инфраструктуры Ташкента, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Ранее в этот день появились сообщение о возможном визите в Узбекистан в этом году президента Франции Эммануэля Макрона. Оливье Бешт выразил уверенность, что визит состоится.

«Визит президента Мирзиёева во Францию, где он встретился с президентом Макроном, дал импульс дальше развивать отношения между Францией и Узбекистаном. Президент Макрон также изъявил своё желание нанести визит в Узбекистан в этом году».

Точная дата и формат визита французского президента пока неизвестны. «В настоящее время мы не знаем, будет ли этот визит только в Узбекистан или в Центральную Азию в целом… Но этот визит должен состояться, потому что мы не видим никаких преград для его организации», — сказал он.

Министр-делегат подчеркнул важность проводимых в Узбекистане реформ для двусторонних отношений.

«В настоящее время происходит либерализация и много реформ под руководством президента Мирзиёева. И эти реформы способствуют развитию отношений наших стран», — сказал он.

Оливье Бешт напомнил, что в прошлом месяце 35 представителей французских компаний посетили Узбекистан, а сейчас ещё 15 представителей французских компаний сопровождают его. «Это показывает большой интерес Франции к Узбекистану. Есть новые компании, которые приходят в Узбекистан, чтобы способствовать развитию страны», — отметил он.

Министр по внешней торговле перечислил сферы энергетики, водоснабжения и управление водными ресурсами среди самых активных направлений сотрудничества. Он отметил совместные проекты Франции и Узбекистана по «зелёной» энергетики, которые реализуются такими компаниями, как EDF, Total Eren и Voltalia.

«На сегодня мы также работаем над установлением солнечных панелей на крышах зданий и разных местах. Кроме этого, разрабатываются другие проекты по установлению солнечных панелей в горной местности. Например, плавающие водные панели, которые также могут вырабатывать электроэнергию», — отметил Оливье Бешт.

Он также сообщил, что во время визита ознакомился с проектом по строительству всесезонного курорта в горах Чимгана, который будет реализован французской Montagne et Neige Développement.

Оливье Бешт ответил на вопрос о том, будет ли участвовать Франция в строительстве атомной электростанции в Узбекистане.

«Во время наших встреч мы не говорили про ядерную энергетику, потому что узбекская сторона не была заинтересована говорить об этом с нами. Мы говорили только о „зелёной“ энергетике, установке солнечных панелей, о гидроэнергетике, строительстве термостанции. Но мы не говорили про атомную энергетику. Франция уже произвела 56 ядерных реакторов, и страна очень много инвестирует в эту сферу. Сейчас мы производим реакторы нового поколения. И если узбекская сторона будет заинтересована и запросит, мы можем презентовать именно эти реакторы нового поколения», — сказал он.

Кроме того, министр-делегат рассказал о готовности французских компаний участвовать в проекте по развитию трамвайных линий в Ташкенте.

«Французская компания Alstom готова инвестировать и будет способствовать развитию проекта трамвайных линий в Ташкенте. Вчера состоялась встреча с хокимом Ташкента [Шавкатом Умурзаковым]. Французские компании готовы инвестировать в трамвайную инфраструктуру», — сказал Оливье Бешт.

Министр также особо отметил привлекательность Узбекистана для французских граждан.

«Узбекистан является центром встречи Востока и Запада и, конечно же, он притягивает много французов. Выставки, которые были проведены в Париже, также были очень интересны французам… Если не ошибаюсь, в настоящее время каждый год 20 тысяч французских туристов путешествуют в Узбекистан», — сказал он.

Оливье Бешт отметил участие компании Accor в гостиничном бизнесе в Узбекистане, что, по его мнению, также способствует развитию туризма в стране.

Министр сообщил, что 6 мая будет посещать Самарканд, где будет построено здание для филиала Французского альянса.