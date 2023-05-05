Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана утром в пятницу сообщило о расторжении трудового договора с директором детсада №230 в Чиланзарском районе Ташкента, чей 15-летний сын домогался минимум четырёх девочек.

В сообщении указаны причины решения: «допуск посторонних лиц на территорию детсада, подвергание опасности жизни детей-воспитанников, нарушение внутренних правил труда и безответственное отношение к своим служебным обязанностям».

В министерстве напомнили, что накануне — после появления сообщений в СМИ — было возбуждено уголовное дело по статье 119 через статью 25 Уголовного кодекса — покушение на насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме.

«Газета.uz» сообщила о произошедшем накануне. Родители пострадавших девочек заявили о том, что их домогался сын директора, 2 мая. Руководитель детсада утверждала, что это клевета. Она также рассказала, что в одном из правоохранительных органов ей велели молчать — «через три-четыре дня всё забудется». Следователи сообщили отцу одной из пострадавших девочек, что «никто не сможет доказать произошедшее».