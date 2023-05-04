Несколько родителей связались с изданием «Газета.uz» и рассказали, что до их детей домогался сын директора дошкольной образовательной организации №230 Чиланзарского района Ташкента, который учится в 9-м или 11-м классе. По их словам, инцидент произошёл днём 2 мая, когда группа 6-летних детей легла спать, а подросток предположительно приставал к четырём девочкам.

В беседе с нашим корреспондентом директор назвала эти сообщения клеветой. Родители других воспитанников детсада заявили, что приставание к девочкам действительно могло иметь место. «Газета.uz» попыталась разобраться в ситуации и поговорила со всеми сторонами. Редакция не раскрывает имена и фотографии опрошенных и пострадавших.

Руководительница детсада не разрешила корреспонденту войти в здание ДОО и фотографировать там, а также беседовать с воспитательницей и психологом.

Мнение потерпевшей стороны

В беседе с «Газетой.uz» бабушка одной из пострадавших девочек заявила, что воспитанниц детсада мог домогаться один из сыновей директора по имени Хасан или Хусан.

«Два сына директора Хасан и Хусан всегда ходят по детсаду. Девочки говорят, что [в комнату] вошёл Хасан. Чтобы он не проболтался, [к расследованию] привлекают мальчика [Хусана], который не заходил в комнату. Отец мальчиков позвонил моему сыну и сказал: „Приносим извинения родителям, это наша вина“. Мой сын записал это на диктофон», — рассказала она.

Женщина заявила, что 15-летний юноша подходил к четырём девочкам, «касался их, снял с них штаны и нижнее белье и совершил неподобающие действия». В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» одна из девочек описала инцидент таким же образом.

Несколько детей стали свидетелями того, что произошло во время «тихого часа».

«Дочь воспитателя детсада М. (воспитанница в этой же группе — ред.) рассказала нам, что видела Хасана, что он пришёл и сделал это — снял с них штаны. Затем пришли её мама и воспитательница и сказали: „Как ты могла видеть, тебя же не было, ты же гуляла на улице“. После этого девочка сказала, что солгала. Эту девочку тоже вызывали к психологу, но её мама не привела, и сейчас она не ходит в детсад. Директор и медсестра сговорились», — считает бабушка пострадавшей.

Собеседница заявила, что её внучка сопротивлялась, но подросток «применил силу и продолжил своё дело», сказав ей «закрой глаза».

«[Внучка] рассказала: „Я сказала, чтобы он не снимал, но у меня не хватило сил“… Он сказал: „Не бойся, закрой глаза, никто не смотрит, все спят“. Разве ребёнок может придумать такие вещи?» — спросила женщина.

Бабушка утверждает, что свидетелями стали многие дети, в том числе мальчик по имени О., которому подросток крикнул, чтобы тот закрыл глаза и не открывал их.

«Вчера написала также мама одной девочки, её зовут Ф. Она тоже видела, многие видели. Конечно, они (директор и другие — ред.) боятся потерять своё место. Но разве ребёнок не получил стресс, разве это не повлияет на её психику?» — отметила бабушка.

Воспитательницы Людмилы в момент инцидента не было на месте. Она объяснила это тем, что работает только до обеда. По её мнению, «дети не умеют обманывать и тем более фабриковать такие вещи». Её помощница в тот день уложила детей спать и вышла за полдником.

Следственный отдел УКД ОВД Чиланзарского района на момент написания материала проводил проверку по факту инцидента. В телефонном интервью следователь заявил, что не может предоставить информацию, поскольку для этого необходимо разрешение ГУВД Ташкента.

Когда началась проверка, детей отвели на экспертизу. Однако, по словам родителей, их только опросили устно. Интервью же с психологом проводилось с участием родителей и без девочек. По итогам беседы психолог заявил, что «Мальчик домогался девочек, это мой вывод».

Собеседница «Газеты.uz» считает, что дело хотят «замять». «Они говорят, что парень этого не делал. Ладно, но четверым девочкам не может же присниться одинаковый сон. Внучка также рассказала о его одежде — „красная футболка и джинсы“… Если этот директор будет работать дальше в этом садике, её сыновья будут приходить и трогать других», — говорит женщина.

Она также указала, что в тот день работала камера, которая зафиксировала подростка, входящего и выходящего из группы, но в устройство вывели из строя.

«Зачем мне нужно на старости лет это придумывать? Директор сказала, что её сыновья молятся пять раз день, говорит, что мы лжём. Разве маленький ребёнок будет врать? Совершить такой грех — это очень плохо», — сокрушается женщина.

Следователи сообщили отцу девочки, что «никто не сможет доказать произошедшее». «Он вернулся домой в подавленном состоянии. Значит, если есть деньги, можно всё? Ведь и президент, и его дочь выступают [против насилия], защищают же женщин», — сказала бабушка пострадавшей.

«Я не призываю посадить мальчика, который это сделал, но он или его мать должны как-то быть наказаны… Да, ей тоже тяжело, она тоже мать. Если он признает свою вину, с мальчиком что-то случится, он сломается. Я плохого ему не желаю. Но я против того, чтобы эта женщина работала в этом детсаду. Иначе пройдёт месяц, год, и это повторится», — заявил она.

По словам родителей, «пострадавших девочек может быть и больше, но об этом никто не знает, кроме самих детей».

«Это клевета» — директор





Директор детсада №230, попросившая не называть её имени, рассказала, что её сын занимается смешанными единоборствами (ММА), сейчас учится в 9-м классе и ему 15 лет.

Она назвала «клеветой» все обвинения в домогательстве. Однако она не стала отрицать, что её сын вошёл в комнату, где спали воспитанники. По её словам, сын вошёл в комнату в 15:30 и вышел в 15:40, то есть находился там 10 минут.

На вопрос, с какой целью он вошёл в комнату, женщина сказала, что он хотел накормить младшего брата. «Я сказала ему, чтобы он покормил моего младшего. Он с неохотой пошёл туда и жаловался: «Уф, я опаздываю на занятие, вы же можете сделать это сами», — сказала директор.

По её словам, камер в комнатах не было, а те, что в коридорах, в тот день не работали.

Корреспондент упомянул, что психолог детского сада провёл беседу с детьми, и сказал, что хотел бы задать ему вопросы. Директор выступила против, говоря, что «так глубоко подходить к этому вопросу» не нужно. Она назвал это «темой, на которую не стоит обращать внимания», и попросила вообще её не освещать.

При этом руководительница детского сада назвала воспитание девочек «нехорошим».

«Бывают же группы с испорченным воспитанием, где бардак, — вот это такая группа. Они могут сказать, что вы сделали что-то или ударили, даже если вы этого не делали. Когда они писают и какают, даже если мы их моем и переодеваем перед отправкой домой, ребёнок остаётся в испачканной одежде… Ещё говорят, что 4−5 [девочек домогался]. Это же бред. Не знаю, есть же бог», — сказала она.

Директор заявила, что ответ медицинской экспертизы был «чистым» и что сотрудники «органов» ещё не сообщили об этом родителям. По её словам, представитель правоохранительного органа сказали ей молчать и что об этом забудется через 3−4 дня.

Что говорят свидетели?

Девочка, ставшая свидетелем произошедшего, вечером того же дня рассказала об этом матери и заявила, что воспитанниц трогал Хасан . По словам матери, её дочь различает Хасана и Хусана, которые посещают детсад.

«У моей дочери была простуда, в то время она сильно кашляла. В 14:25 позвонила няня. Она сказала, что дочь не спит, кашляет и не даёт спать другим детям. Я вышла из роддома, у меня есть ребёнок, а супруга в тот момент не было рядом. Я спросила: „Что мне делать? Попросить родных забрать дочь?“ Няня ответила, что не нужно, поскольку дети проснутся через час… Инцидент произошёл после этого [разговора]», — сказала мать девочки.

«Моя дочь не могла спать из-за кашля. Она говорит, что видела всё, пока не спала. Сначала боялась сказать. Потом согласилась рассказать при условии, что я не расскажу об этом отцу и бабушке. Постепенно она рассказала, что парень действительно зашёл, всех уложил спать. Няня вышла, чтобы немного поспать, а этот мальчик присматривал за детьми. Ребёнок вряд ли будет обманывать», — добавила женщина.

По словам девочки, после того как няня вышла за булочками, Хасан снял с девочек штаны и белье и «сделал вот так».

«Когда я спросила, не прикасался ли он к ней, она ответила: „Он подошёл ко мне, спросил моё имя, я ответила. Он меня не трогал, но делал так с другими девочками“. Я узнала об этом вечером», — рассказала мать воспитанницы.

«Я согласна дать показания. У меня три дочери, младшая всё ещё ходит в этот сад. Если это дело замнут, кто даст гарантию, что этот мальчик снова не придёт, если его мать останется директором? Он не маленький ребёнок», — сказала она.

Другие родители, опрошенные журналистами «Газеты.uz», отметили, что последние два-три года их не пускают в детсад и запрещают посещать праздничные мероприятия, а также не разрешают сопровождать детей в группы.

Реакция госорганов

После публикации материала пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщила, что ведомство взяло ситуацию на особый контроль.

Детский обмудсман Алия Юнусова также сообщила, что взяла ситуацию под контроль.

В Агентстве дошкольного образования заявили, что «немедленно взяли ситуацию под контроль». «Сообщаем, что районным органом внутренних дел назначены судебные медицинская и психологическая экспертизы, проводятся следственные действия, районная прокуратура взяла ситуацию под контроль и предоставит дополнительную информацию по результатам расследования», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ГУВД Ташкента подтвердила, что 2 мая в УКД ОВД Чиланзарского района обратились четверо граждан. Они просили принять законные меры в отношении Х. Ш. (2008 года рождения), который совершил «бесстыдные действия» в отношении четырёх девочек (по 6 лет), трогая руками различные части тела.

В сообщении говорится о возбуждении (4 мая, спустя два дня после обращения родителей — от редакции) уголовного дела по статье 119 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме).