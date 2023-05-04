В посёлке Карасай недалеко от Джизака 3 мая Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга при МЧС Узбекистана и Калифорнийский университет в Сан-Диего (UCSD) установили новую современную сейсмическую станцию. В церемонии приняли участие заместитель главы МЧС Мухтар Мухитдинов и посол США Джонатан Хеник, сообщили в посольстве США в Ташкенте.

Станция стала частью Глобальной сейсмической сети США (GSN), состоящей из более 150 станций по всему миру (данные будут доступны на сайте Seismic Monitor), и финансируется правительством США. Она будет поддерживаться Национальным научным фондом США. Обслуживание станции и обучение сотрудников будет осуществляться в рамках Международной программы развёртывания акселерометров UCSD. GSN находится под совместным управлением UCSD и Объединённого исследовательского института сейсмологии.

Подготовка к установке станции велась почти 2,5 года. Летом 2021 года было поставлено оборудование для двух станций (вторая — в Койташе, также в Джизакской области). В регионе станции GSN имеются также в Кыргызстане, Казахстане и Афганистане.





Научный обмен в области сейсмологии между Соединёнными Штатами и Узбекистаном активизировался после того, как в конце 2020 года начался проект создания совместной сейсмической станции, говорится в сообщении посольства.

С 20 по 24 февраля посольство США принимало д-ра Туну Онур и д-ра Ану Агияр из Программы сотрудничества в области сейсморазведки Министерства энергетики США. Доктор Онур является специалистом по угрозам и рискам землетрясений, а также подрядчиком Национальной лаборатории им. Лоуренса Ливермура (LLNL). Д-р Агияр — заместитель руководителя программы LLNL по программе сотрудничества в области сейсморазведки и специалистом по обнаружению и локализации сейсмических событий. Оба эксперта впервые посетили Узбекистан для расширения сотрудничества с правительством Узбекистана по ряду вопросов, связанных с оценкой сейсмических угроз.

Одной из ключевых целей визита было получение более полного представления о сейсмической опасности и проблемах, связанных с риском землетрясений в Узбекистане. Ещё одна цель заключалась в том, чтобы встретиться с местными коллегами для обсуждения включения национальных данных в регионально интегрированную базу данных исторической сейсмической активности Центральной Азии. Эти интегрированные данные послужат основой для разработки более совершенных моделей вероятностной оценки сейсмической опасности (PHSA) в регионе.

Д-р Онур и д-р Агияр встретились с официальными лицами из МЧС и Института сейсмологии Академии наук, а также из Министерства строительства, Института механики и сейсмостойкости зданий, Ташкентского архитектурно-строительного университета, Ташкентского государственного технического университета, института «ТошуйжойЛИТИ» и Национального университета Узбекистана.

В октябре 2022 года д-р Онур провела для студентов НУУ виртуальный тренинг по методам PSHA. Особое внимание было уделено влиянию сейсмических рисков на строительные нормы и правила и методы оценок рисков землетрясений.

В апреле д-р Онур провела целевой тренинг по методам PSHA для МЧС, Института сейсмологии и Минстроя. Целью тренинга было передать правительству Узбекистана опыт моделирования более безопасных строительных норм и правил в соответствии со строгими стандартами Северной Америки.

При содействии посольство США был также подписан меморандум о взаимопонимании для образовательного обмена в области сейсмологии между Университетом штата Мичиган и НУУ. В мае американский университет при финансовой поддержке Международного научно-технического центра установит образовательную сейсмологическую станцию в геологическом лагере НУУ в горах Чаткала. Проект нацелен на обучение молодых сейсмологов Узбекистана посредством управления собственной станцией.