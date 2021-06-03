Правительства Узбекистана и США планируют установить две временные сейсмические станции в Койташе и Карасае в Джизакской области. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

2 июня посольство доставило арендованное оборудование на сумму около 14 тысяч долларов в Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга (РЦСМ) при МЧС. РЦСМ установит станции совместно с Калифорнийским университетом Сан-Диего (UCSD).

До конца этого года в Карасае намечено установить постоянную станцию. Государственный департамент США закупит оборудование для неё и профинансирует монтажные работы.

Постоянная станция в Карасае станет частью Глобальной сейсмической сети (GSN), состоящей из 152 станций. GSN находится под совместным управлением Калифорнийского университета Сан-Диего и Объединённого исследовательского института сейсмологии.